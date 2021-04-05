Электронные больничные: когда введут и как это будет работать

Приказом планируется установить, что при наличии соответствующей технической возможности внесение медицинских заключений о временной нетрудоспособности в Реестр медицинских заключений является обязательным с 1 апреля 2021 года для всех учреждений здравоохранения и физических лиц-предпринимателей, которые получили лицензию на медицинскую практики.

Однако до появления технической возможности заполняется листок нетрудоспособности в соответствии с действующими требованиями.

Документом предлагается установить, что техническая возможность в электронной системе здравоохранения возникает с даты обнародования на веб-сайте электронной системы здравоохранения информации о подключенных к центральной базе данных электронных медицинских информационных системах и соответствующем расширении их функциональных возможностей.

Как отмечается в пояснительной записке, по состоянию на сегодня насущной проблемой в государстве являет фальсификация бумажных больничных. Так, за 9 месяцев 2020 года принято от страхователей заявлений-расчетов для финансирования материального обеспечения для более чем 1,6 млн застрахованных лиц на сумму 10,7 млрд грн. Вместе с тем, распространены массовые практики "продажи" поддельных больничных и необоснованной выдачи подлинных больничных недобросовестными врачами.

"На сегодня Фонд социального страхования Украины проверяет не более 10% листков нетрудоспособности. Государство теряет более 1 млн грн в год на оплату необоснованно выданных листков нетрудоспособности, учитывая только подтвержденные случаи по результатам проверки", - говорится в документе.

В Минздраве ожидают, что внедрение механизма формирования и выдачи медицинских заключений о временной нетрудоспособности будут способствовать: