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Электронное правосудие в Украине: закон о поэтапном введении завтра вступит в силу

Автор: Юлия Струк

В Украине поэтапно вводят электронное правосудие. Закон о поэтапном запуске Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) завтра вступит в силу.

Документ опубликован в издании "Голос Украины".

Он вступит в силу на следующий день после обнародования.

Ожидалось, что система начнет работать сразу в комплексе со всеми модулями, и процессы будут происходить централизованно. Однако до настоящего времени ЕСИТС так и не заработала, несмотря на попытки ее ввести в начале 2019 года.

В Верховной раде объясняли, что препятствием стал ряд факторов, одним из ключевых из которых была неготовность всего объема модулей (подсистем) ЕСИТС к полноценному, стабильного функционированию.

Этот закон определяет, что запуск ЕСИТС будет поэтапным.

Отдельные подсистемы (модули) ЕСИТС начинают функционировать через 30 дней со дня опубликования Высшим советом правосудия в газете "Голос Украины" и на веб-портале судебной власти объявления о создании и обеспечении функционирования соответствующей подсистемы (модуля).

О начале запуска Единой судебной системы в составе всех необходимых подсистем ВСП также публикует объявление в "Голосе Украины" и на веб-портале судебной власти.

"Суд проводит рассмотрение дела по материалам судебного дела в бумажной или электронной форме в порядке, определенном положением о ЕСИТС и/или положениями, определяющими порядок функционирования ее отдельных подсистем (модулей)", - указано в законе.

Как сообщалось, Рада одобрила этот документ во втором чтении в конце апреля.

Как писало РБК-Украина, в первом чтении закон парламент принял в середине декабря прошлого года.

Так, Совет по вопросам судебной реформы предлагал внедрить в Украине систему электронного правосудия еще в 2015 году.

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