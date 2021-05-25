Електронне правосуддя в Україні: закон про поетапне введення завтра набере чинності

Він набере чинності на наступний день після оприлюднення.

Очікувалося, що система почне працювати відразу в комплексі з усіма модулями, і процеси будуть відбуватися централізовано. Однак до теперішнього часу ЕСІТС так і не запрацювала, попри спроби її ввести на початку 2019 року.

У Верховній раді пояснювали, що перешкодою стала низка чинників, одним з ключових з яких була неготовність всього обсягу модулів (підсистем) ЕСІТС до повноцінного, стабільного функціонування.

Цей закон визначає, що запуск ЕСІТС буде поетапним.

Окремі підсистеми (модулі) ЕСІТС починають функціонувати через 30 днів з дня опублікування Вищою радою правосуддя у газеті "Голос України" та на веб-порталі судової влади оголошення про створення та забезпечення функціонування відповідної підсистеми (модуля).

Про початок запуску Єдиної судової системи в складі всіх необхідних підсистем ВРП також публікує оголошення в "Голосі України" та на веб-порталі судової влади.

"Суд проводить розгляд справи за матеріалами судової справи в паперовій або електронній формі в порядку, визначеному положенням про ЕСІТС і/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів)", - зазначено в законі.