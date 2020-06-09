Электронное голосование и изменение территории: что предлагает закон о референдуме

Фото: голосование (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Раде появился текст президентского закона

В Верховной раде появился текст законопроекта президента Владимира Зеленского о народовластии. Глава государства предлагает предусмотреть электронное голосование на всеукраинском референдуме.

Об этом свидетельствует информация на сайте Рады.

Документ глава государства определил как неотложный.

Суть закона

Закон предлагает такие виды всеукраинского референдума по предмету:

утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;

решение вопроса общегосударственного значения;

изменение территории Украины;

утрата силы законом Украины или отдельными его положениями.

Расширяется круг субъектов процесса референдума, которые регистрируются в Центральной избирательной комиссии как сторонники или оппоненты вопроса всеукраинского референдума.

Ими могут быть как политические партии, так и общественные организации, соответственно зарегистрированные в ЦИК.

"Ключевой новацией законопроекта, которая выделяет его среди других законопроектов, которые регистрировались в Верховной раде, является определение возможности введения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований", - указано в пояснительной записке к закону.

При этом отмечается, что самое сложное при электронных голосованиях технически обеспечить защиту персональных данных избирателей и уберечь системы для таких голосований от несанкционированных вмешательств.

Для организации и проведения всеукраинского референдума закон предлагает создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования.

Нормы о введении процедур электронных голосований должны вступить в силу с началом работы этой системы после принятия соответствующего решения ЦИК и его обнародования в газете "Голос Украины" и на официальном вебсайте комиссии.

Референдум по изменению территории

Закон определяет, что всеукраинский референдум об изменении территории Украины - это форма принятия гражданами Украины, имеющими право голоса, решения об утверждении закона о ратификации международного договора об изменении территории Украины, принятого ВР.

Референдум назначается постановлением Рады.

Отметим, вопрос всеукраинского референдума - это текст, которым излагается предложение всеукраинского референдума в форме вопросительного предложения, которое предлагает избирателю четкие ответы "да" или "нет".

Новость дополняется

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Юлия Струк