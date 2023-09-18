Електронний реєстр військовозобов'язаних та УБД "автоматом": повний розбір нового законопроекту

Як йдеться у пояснювальній записці, зараз гостро постає питання покращення механізму надання статусу УБД. Оскільки військові, які беруть безпосередню участь в обороні України, мають право, зокрема, на соціальний захист.

За даними Міноборони, на сьогодні в секторі безпеки та оборони задіяно понад 1 млн українців. З початку російського вторгнення мобілізовано:

до Збройних сил - 700 000 осіб

до Державної прикордонної служби - 60 000 осіб

до Національної гвардії - 90 000 осіб

до Національної поліції - 100 000 осіб

Фото: у секторі безпеки та оборони задіяно понад 1 млн українців (Getty Images)

При цьому з 24 лютого 2022 лише близько 95 800 осіб отримали статус УБД.

"Це вкрай низький показник, оскільки процедура надання статусу учасника бойових дій складна та довготривала, зокрема через велику кількість документів та бюрократичних процедур. А це, у свою чергу, ускладнює інтеграцію військовослужбовців у цивільне життя, а також унеможливлює отримання пільг та підтримки з боку держави", - йдеться у пояснювальній записці.

Основні положення

Пропонується спростити обмін інформацією між реєстрами, а також запровадити електронну процедуру набуття статусу УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблих (померлих) захисників та захисниць України.

Зокрема, шляхом внесення змін до законів "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів" та "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" передбачено:

інформаційну взаємодію між реєстрами у зв'язку з набуттям статусу УБД

можливість подати заяву у паперовій або електронній формі (за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг ("Дія") або Єдиного державного реєстру ветеранів війни) для набуття статусу УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблих (померлих) захисників України

встановлення особливостей отримання статусу УБД на підставі довідки про безпосередню участь у заходах щодо оборони України, захист населення та інтересів держави, оформленої в електронному вигляді

Проте документом пропонується і низка уточнень до порядку ведення Реєстру військовозобов'язаних.

Уточнення щодо Реєстру

Крім обов'язкового внесення відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів пропонується за допомогою реєстру забезпечити ідентифікацію таких осіб, а також оформлення, видачу, обмін, вилучення та визнання недійсними документів військового обліку.

Фото: до Реєстру військовозобов'язаних будуть вносити більше даних (Getty Images)

Також уточнюються відомості, які будуть внесені до Реєстру. Наприклад, у чинній редакції прописано загальне формулювання "персональні та службові дані". Якщо законопроект схвалять, то реєстр наповнюватимуть за рахунок:

персональних даних призовників, військовозобов'язаних та резервістів

службових даних призовників, військовозобов'язаних та резервістів

даних про необхідність у комплектуванні особовим складом ЗСУ та інших військових формувань, крім інформації, що представляє державну таємницю

Персональних даних у Реєстрі буде більше

Розширюється перелік персональних даних, які будуть внесені до Реєстру.

Чинна редакція передбачає внесення ПІБ, дати та місця народження, місця проживання, відомостей про батьків (опікунів), про сімейний стан, реквізити внутрішнього та закордонного паспорта, інформації про роботу, ІПН, оцифрований образ особи, відомості про виїзд за межі України, освіту та спеціальність, стан здоров'я, притягнення до кримінальної відповідальності та судимість.

Пропонується доповнити цей список номерами телефонів та адресами електронної пошти, а також відомостями про статус ветерана, володіння іноземними мовами, право на володіння зброєю, про документи, що дають право на виїзд з України або ПМП за кордоном, про водійські права тощо.

Передбачається, що українці зможуть отримувати інформацію про своє включення (невключення) до Реєстру та інформацію про себе через електронний кабінет.

До Реєстру - з 17 років

База даних Реєстру наповнюється даними Центральної виборчої комісії, Податкової та Міграційної служби. Вони передаватимуть відомості про всіх громадян України віком від 17 до 60 років. Діюча редакція передбачає з 18 років.

Крім того, законопроект прописує необхідність запуску електронного кабінету, в якому відображатимуться дані про призовника, військовозобов'язаного та резервіста.

Зміни для учасників бойових дій

Зазначимо, право на статус УБД мають військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, розвідки, Прикордонної служби, Спецслужби транспорту, військових прокуратур, МВС, Держохорони, ДСНС тощо, які воювали за Україну, брали участь в АТО, забезпечували її проведення безпосередньо у районах Донецької та Луганської областей, а також в обороні України у зв'язку із військовою агресією РФ.

Усі перелічені особи (їх представники) матимуть право подати заяву у паперовій чи електронній формі із зазначенням відомостей, необхідних встановлення статусу УБД. Заяви подаються до комісії з питань розгляду матеріалів визнання учасниками бойових дій.

Особливості процедури (під час воєнного стану)

Усі ці категорії набувають статус УБД на підставі довідки або відомостей про участь у заходах щодо оборони України, у формі та порядку, встановленому Кабміном.

Порядок також поширюється на людей з вищевказаного списку, які:

перебувають на стаціонарному лікуванні (у тому числі за межами України або у відпустці для лікування після поранення)

під час бойових дій потрапили в полон (крім тих, хто здався добровільно) або був захоплений у заручники, а також інтерновані в інші країни або зникли безвісти

При цьому особи з числа кадрового складу розвідувальних органів набувають статусу УБД у спосіб, який унеможливлює розкриття приналежності до розвідки.

Статус УБД - "автоматом". Як це працюватиме

У законопроекті прописано процедуру автоматичного надання статусу УБД. Зокрема, після виконання бойового наказу протягом 5 днів уповноважені особи військових частин зобов'язані сформувати довідку щодо участі військового у бойових діяннях. І внести підтверджуючі відомості до Реєстру.

Фото: статус УБД надаватиметься автоматично (Getty Images)

Якщо це неможливо зробити в електронній формі, то в цей же термін оформляється паперова довідка, яка подається до комісії з розгляду матеріалів визнання УБД. Один екземпляр видається військовослужбовцю.

Статус учасника бойових дій надається автоматично після формування витягу разом із унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом) із застосуванням засобів Реєстру.

За бажанням військовослужбовця йому видають посвідчення УБД у паперовій чи електронній формі.

Для отримання пільг та/або послуг УБД використовують Реєстр, унікальний електронний ідентифікатор, довідку про участь у бойових діях або посвідчення (у паперовій чи електронній формі).

Статус особи з інвалідністю. Або члена сім'ї загиблого військового

Особи з інвалідністю, отриманої внаслідок війни, (або їхні представники) мають право подати заяву у паперовій чи електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг ("Дія") або Реєстр ветеранів із зазначенням відомостей, необхідних для встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, або додати копії відповідних документів, засвідчені підписом суб'єкта звернення.

Члени сімей військових, які загинули, зникли безвісти, померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманих в АТО або при обороні України від агресії РФ, також зможуть подавати заяви вказаним вище способом. Для цього треба вказати необхідну інформацію або подати копії відповідних документів.

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Законопроект направили до комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Після розгляду його мають направити на голосування у першому читанні. Коли саме - поки невідомо.