UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Електронний кабінет призовника. Коли запрацює і чи обов'язкова реєстрація

Фото: в Україні влітку має запрацювати е-кабінет військовозобов'язаного (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні влітку планують запустити електронний кабінет військовозобов'язаного. Втім, реєструватись у ньому буде правом, а не обов’язком.

Детальніше про е-кабінет військовозобов'язаного та як він працюватиме - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: законопроект №10062, інтерв'ю заступниці міністра оборони Катерини Чорногоренко для DOU, заява речника Міноборони Дмитра Лазуткіна.

Зміст 

Що таке е-кабінет військовозобов'язаного

В Міноборони пояснюють, що такий е-кабінет створять на кожного військовозобов'язаного, незалежно від того, чи буде він ним користуватися. Тобто реєстрація в ньому буде добровільною і ні до чого не зобов'язує - принаймні зараз.

Мета сервісу полягає у тому, щоб спростити актуалізацію своїх даних без походу до ТЦК та СП чи ЦНАП куди, всі призовники, військовозобов’язані та резервісти мають з'явитися протягом 60 днів з дня набуття чинності нового закону про мобілізацію. Після цього військкомати використовуватимуть ці дані у своїй щоденній роботі.

Як це працюватиме

Електронний кабінет військовозобов’язаного буде окремим сервісом, не пов’язаним з сайтом Міністерства оборони. У кабінет можна буде зайти з будь-якого пристрою і подати відомості про себе в ТЦК в електронному вигляді, а також перевірити, чи є дані про вас у реєстрі. Тобто таким чином військовозобов’язаний зможе побачити що про нього знає держава, яка інформація наявна в реєстрі "Оберіг".

Очікується, що авторизація в е-кабінеті відбуватиметься через BankID або Дія.Підпис. База даних підтягуватиме в е-кабінет ПІБ, місце прописки, дату народження, сімейний стан, відомості про членів сім’ї, відомості про освіту тощо.

За словами речника Міноборони Дмитра Лазуткіна, в електронному кабінеті зокрема можна буде підтвердити бронювання.

Чи будуть там надсилати повістки 

Запустити механізм надсилання повісток через електронний кабінет військовозобов'язаного була однією з опцій, яка пропонувалася в новому законопроекті про мобілізацію ще до його прийняття. Але вона не знайшла підтримки серед нардепів, тому її відхилили. Тому в електронні кабінети повістки надсилати не будуть. 
 

Нагадаємо, що 16 січня 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №10062 щодо цифровізації армії. Документ передбачає запуск повноцінного електронного військового обліку в Україні. Зокрема, це стосується електронного кабінету військовозобов’язаного.

Пізніше, 2 квітня президент Володимир Зеленський підписав відповідний документ, а в Міністерстві оборони заявили, що планують запустити електронний кабінет військовозобов’язаного вже у другому кварталі 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниЕлектронний документообігМобілізація в Україні