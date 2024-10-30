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Електронний дозвіл на зброю з'явиться у "Дії" вже невдовзі: що відомо

Фото: додаток "Дія" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ніна Єланська

Міністерство внутрішніх справ України готує запуск нової послуги в "Дії", яка дозволить громадянам бачити свої дозволи на зброю в електронному вигляді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Ця функція стане доступною до кінця січня 2024 року, про що розповів кореспонденту "Укрінформ" заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

"Станом на сьогодні ми вже підходимо до реалізації цього проєкту і ми плануємо, що до кінця січня - можливо, це буде швидше - але максимально до кінця січня ми маємо запровадити цю функцію, і ця інформація буде передаватися і у "Дію", - заявив він.

Також зазначається, що МВС спільно з Мінцифрою працює над інтеграцією даних Єдиного реєстру зброї (ЄРЗ) до порталу "Дія" з початку 2023 року.

За словами Тимченка, новий електронний дозвіл буде рівнозначним паперовому, матиме QR-код для перевірки та замінить традиційну дозвільну книжку.

Таким чином, кожен громадянин зможе побачити інформацію про свою зброю у власному кабінеті в "Дії", аналогічно до існуючого доступу в Єдиному кабінеті громадянина.

Також нагадаємо, що незабаром у "Дії" з'явиться ще 6 нових функцій, якими можна скористатися через портал або додаток.

Раніше ми розповідали про те, як українська молодь може отримати в "Дії" гранти за програмою "Власна справа" для створення та розвитку власного бізнесу.

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