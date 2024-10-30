Електронний дозвіл на зброю з'явиться у "Дії" вже невдовзі: що відомо

Ця функція стане доступною до кінця січня 2024 року, про що розповів кореспонденту "Укрінформ" заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

"Станом на сьогодні ми вже підходимо до реалізації цього проєкту і ми плануємо, що до кінця січня - можливо, це буде швидше - але максимально до кінця січня ми маємо запровадити цю функцію, і ця інформація буде передаватися і у "Дію", - заявив він.

Також зазначається, що МВС спільно з Мінцифрою працює над інтеграцією даних Єдиного реєстру зброї (ЄРЗ) до порталу "Дія" з початку 2023 року.

За словами Тимченка, новий електронний дозвіл буде рівнозначним паперовому, матиме QR-код для перевірки та замінить традиційну дозвільну книжку.

Таким чином, кожен громадянин зможе побачити інформацію про свою зброю у власному кабінеті в "Дії", аналогічно до існуючого доступу в Єдиному кабінеті громадянина.

Також нагадаємо, що незабаром у "Дії" з'явиться ще 6 нових функцій, якими можна скористатися через портал або додаток.