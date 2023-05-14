Електронне направлення до лікаря: в якому випадку не потрібне та на які послуги видається

Так, можна потрапити на прийом до деяких лікарів-спеціалістів без направлення. Це, зокрема:

гінеколог;

психіатр;

стоматолог;

нарколог;

фтизіатр.

"Також без направлення можна звернутись до лікаря, у якого ви перебуваєте під медичним наглядом для лікування від хронічних захворювань", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окрім направлення на консультацію до лікаря-спеціаліста, можна отримати е-направлення на візуалізацію. А саме:

рентген;

УЗД;

МРТ тощо;

лабораторна діагностика.

Важливо, що електронні направлення можуть виписувати як лікарі первинної допомоги, так і лікарі-спеціалісти.

"Е-направлення виписує той лікар, який приймає рішення щодо необхідності провести додаткові обстеження - консультації, лабораторні дослідження тощо", - додали в роз'ясненні.

Що є підтвердженням для отримання е-направлення?

Після того, як лікар сформує е-направлення, пацієнт отримає смс із кодом цього направлення на свій телефон - цей код і є основним підтвердженням отримання е-направлення. А якщотелефон відсутній, то лікар має роздрукувати направлення.

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