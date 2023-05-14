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Електронне направлення до лікаря: в якому випадку не потрібне та на які послуги видається

Фото: в якому випадку е-направлення до лікаря не потрібне та на які послуги видається (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Є низка медичних спеціалістів, до яких електронне направлення не потрібне. При цьому воно необхідно не тільки для відвідування "вузького" спеціаліста, але і для певного списка медичних обстежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уряд online.

Так, можна потрапити на прийом до деяких лікарів-спеціалістів без направлення. Це, зокрема:

  • гінеколог;
  • психіатр;
  • стоматолог;
  • нарколог;
  • фтизіатр.

"Також без направлення можна звернутись до лікаря, у якого ви перебуваєте під медичним наглядом для лікування від хронічних захворювань", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окрім направлення на консультацію до лікаря-спеціаліста, можна отримати е-направлення на візуалізацію. А саме:

  • рентген;
  • УЗД;
  • МРТ тощо;
  • лабораторна діагностика.

Важливо, що електронні направлення можуть виписувати як лікарі первинної допомоги, так і лікарі-спеціалісти.

"Е-направлення виписує той лікар, який приймає рішення щодо необхідності провести додаткові обстеження - консультації, лабораторні дослідження тощо", - додали в роз'ясненні.

Що є підтвердженням для отримання е-направлення?

Після того, як лікар сформує е-направлення, пацієнт отримає смс із кодом цього направлення на свій телефон - цей код і є основним підтвердженням отримання е-направлення. А якщотелефон відсутній, то лікар має роздрукувати направлення.

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