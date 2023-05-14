Электронное направление к врачу: в каком случае не нужно и на какие услуги выдается

Так, можно попасть на прием к некоторым врачам-специалистам без направления. Это, в частности:

гинеколог;

психиатр;

стоматолог;

нарколог;

фтизиатр.

"Также без направления можно обратиться к врачу, у которого вы находитесь под контролем для лечения от хронических заболеваний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме направления на консультацию к врачу-специалисту можно получить е-направление на визуализацию. А именно:

рентген;

УЗИ;

МРТ и т.п.;

лабораторная диагностика.

Важно, что электронные направления могут выписывать как врачи первичной помощи, так и врачи-специалисты.

"Е-направление выписывает тот врач, который принимает решение о необходимости провести дополнительные обследования - консультации, лабораторные исследования и т.д.", - добавили в разъяснении.

Что является подтверждением для получения е-направления?

После того, как врач сформирует е-направление, пациент получит смс с кодом этого направления на свой телефон - этот код и является основным подтверждением получения е-направления. А если телефон отсутствует, то врач должен распечатать направление.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как можно заключить декларацию с семейным врачом во время войны.

Также в Минздраве дали разъяснение о том, кому должны делать бесплатно тесты на коронавирус.