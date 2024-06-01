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Електронна трудова книжка: у ПФУ пояснили, чи потрібно сканувати військовий квиток

Фото: військовий квиток (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, чи обов'язково сканувати військовий квиток при внесенні даних до електронної трудової книжки. Вона діє в Україні із 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Як пояснюють спеціалісти, основним документом, що підтверджує стаж роботи до 1 січня 2004 року, є трудова книжка, а запис про проходження строкової військової служби вноситься до трудової книжки на основі військового квитка.

"Якщо у трудову книжку такий запис внесено, у тому числі зазначено номер військового квитка та дату його видачі, то сканувати військовий квиток та надавати до електронної трудової книжки не обов’язково", - пояснюють в ПФУ.

Якщо ж у трудовій книжці не зазначено період строкової військової служби або період зазначено, але в підставах не внесено номер військового квитка та дату його видачі, тоді для підтвердження періоду військової служби військовий квиток потрібно відсканувати та додати до електронної трудової книжки.

Електронна трудова книжка в Україні

Починаючи з 2021 року в Україні запроваджено електронну трудову книжку. За потреби українці можуть не виходячи з дому дізнатися про зароблений трудовий стаж або отримати витяг із трудової книжки.

Крім того, електронна трудова дає можливість нарахувати в майбутньому пенсії в автоматичному режимі, оскільки на момент досягнення пенсійного віку вся інформація про трудову діяльність та сплачені страхові внески зберігатимуться в електронному вигляді.

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