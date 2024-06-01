Электронная трудовая книжка: в ПФУ объяснили, нужно ли сканировать военный билет

Как поясняют специалисты, основным документом, подтверждающим стаж работы до 1 января 2004 года, является трудовая книжка, а запись о прохождении срочной военной службы вносится в трудовую книжку на основе военного билета.

"Если в трудовую книжку такая запись внесена, в том числе указан номер военного билета и дата его выдачи, то сканировать военный билет и предоставлять в электронную трудовую книжку не обязательно", - объясняют в ПФУ.

Если же в трудовой книжке не указан период срочной военной службы или период указан, но в основаниях не внесен номер военного билета и дата его выдачи, то для подтверждения периода военной службы военный билет нужно отсканировать и добавить в электронную трудовую книжку.

Электронная трудовая книжка в Украине

Начиная с 2021 года в Украине введена электронная трудовая книжка. При необходимости украинцы могут не выходя из дома узнать о заработанном трудовом стаже или получить выписку из трудовой книжки.

Кроме того, электронная трудовая дает возможность начислить в будущем пенсии в автоматическом режиме, поскольку на момент достижения пенсионного возраста вся информация о трудовой деятельности и уплаченные страховые взносы будут храниться в электронном виде.