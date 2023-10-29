Електронна черга. Міносвіти пояснило, як збільшити шанси на вступ дитини до дитсадка

Оскільки в державних закладах місць бракує, міністерство радить ставати в чергу в дитячий садок одразу після народження дитини.

Електронна черга до дитячого садка

Метою створення електронного реєстру є зниження корупції в дошкільних закладах. Питанням щодо розроблення та впровадження програми електронної реєстрації дітей займаються місцеві органи управління освітою.

Щоб записатись в електронну чергу до дитячого садка батька, необхідно:

зареєструватись на сайті, створений місцевим органом управління освітою;

обрати дошкільний заклад;

у заявці на чергу вказати: ім’я та прізвище дитини, дату народження, серію та номер свідоцтва про народження, контактний телефон одного з батьків, бажаний дитячий садок і натиснути "Подати заявку";

перевірити, що заявку зареєстровано: якщо реєстрація успішна – встановлюється статус "Зареєстровано в черзі";

відслідковувати статус заявки: якщо є вільні місця, то статус реєстрації зміниться на "Є можливість зарахування" (повідомлення про це буде на електронну адресу), і буде запропоновано місце в обраному садочку;

подати необхідні документи для вступу в термін, встановлений місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування. В іншому разі черга автоматично скасовується.

Як записати дитину до дитячого садка

Для початку необхідно обрати дитячий садок.

Після чого, батькам треба відвідати заклад і дізнатись у директора про наявність вільних місць, а також про порядок зарахування дітей.

Для прийому до закладу дошкільної освіти загального розвитку надати в дитячий садок:

заяву батьків або осіб, які їх замінюють;

медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

свідоцтво про народження.

Для прийому дітей до спеціального закладу дошкільної освіти (групи), а також для прийому дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивні групи, необхідно додатково надати:

висновок психолого-медико-педагогічної консультації або інклюзивно-ресурсного центру;

направлення місцевого органу управління освітою;

індивідуальну програму реабілітації для дітей з інвалідністю.

Для прийому дітей до санаторного закладу дошкільної освіти (групи) необхідно додатково надати:

довідку територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру;

направлення місцевого органу управління освітою.

Для прийому дітей, батьки яких відмовляються від щеплень, необхідно надати медичну довідку встановленого зразка з висновком лікарсько-консультативної комісії, у якому зазначено, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти. За наявності довідки керівник зобов’язаний прийняти дитину до садочка.

Питання про відвідування закладу дошкільної освіти дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією, згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 № 434 та затвердженого цим наказом примірного «Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу».

Прийом до дитячого садочка здійснюється керівником протягом календарного року на підставі наданих документів.

Під час прийому дитини до закладу дошкільної освіти керівник зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

Відповіді на поширені запитання

Чи варто ставати в чергу відразу після народження дитини?

Це не обов’язково, адже законом таке не передбачено. З іншого боку, так збільшується можливість отримати місце в дитячому садку та зекономити час батьків. Якщо ви впевнені, що не зміните місце проживання найближчим часом, то стати в електронну чергу варто якомога раніше.

Чи обов'язково сплачувати благодійний внесок?

Благодійний внесок сплачується виключно за бажанням батьків. Якщо благодійний внесок називають обов’язковим, це є порушенням. У такому разі можна подати скаргу до районного управління освіти або звертатися до правоохоронних органів, адже за такі дії передбачена кримінальна відповідальність.

Які є пільги для вступу в дитсадок?

Ознайомитись із повним переліком пільг варто в місцевому управлінні освіти, адже місцева влада може встановлювати додаткові пільги. Якщо дитина потрапляє під якусь пільгу, але в закладі відсутні місця, то дитину направляють в інший садок зі збереженням цієї пільги.

Що робити, якщо місць в садках немає?

З’ясуйте у співробітників, з якої причини відсутнє місце.

Запитайте, що можна зробити, щоб потрапити до дитсадка.

Отримайте письмову відмову у прийнятті дитини до садочка від керівника закладу.

Зібравши всю інформацію, зверніться в управління освіти - там зобов’язані вам допомогти.

Нагадаємо, раніше ми писали, що не можна приносити в дитячий садок на день народження.

Також ми писали, що під Києвом відкрили модульний дитячий садочок.

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