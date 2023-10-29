Электронная очередь. Минобразования объяснило, как увеличить шансы на поступление ребенка в детсад

Чтобы попасть в государственный сад, родители должны стать в электронную очередь и подать документы ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Поскольку в государственных заведениях мест не хватает, министерство советует становиться в очередь в детский сад сразу после рождения ребенка.
Электронная очередь в детский сад
Целью создания электронного реестра является снижение коррупции в дошкольных учреждениях. Вопросом разработки и внедрения программы электронной регистрации детей занимаются местные органы управления образованием.
Чтобы записаться в электронную очередь в детский сад отца, необходимо:
Как записать ребенка в детский сад
Для начала необходимо выбрать детский сад.
После чего родителям нужно посетить заведение и узнать у директора о наличии свободных мест, а также о порядке зачисления детей.
Для приема в заведение дошкольного образования общего развития предоставить в детский сад:
Для приема детей в специальное учреждение дошкольного образования (группы), а также для приема детей с особыми образовательными потребностями в инклюзивные группы необходимо дополнительно предоставить:
Для приема детей в санаторное учреждение дошкольного образования (группы) необходимо дополнительно предоставить:
Для приема детей, родители которых отказываются от прививок, необходимо предоставить медицинскую справку установленного образца с выводом врачебно-консультативной комиссии, где указано, что ребенок может посещать учреждение дошкольного образования. При наличии справки руководитель обязан принять ребенка в садик.
Вопрос о посещении учреждения дошкольного образования детьми, родители которых отказываются от прививок, решается врачебно-консультативной комиссией, согласно приказу Министерства здравоохранения Украины от 29.11.2002 № 434 и утвержденного этим приказом примерного «Положения о подготовке детей на педиатрической дошкольного и школьного общеобразовательного учебного заведения».
Прием в детский сад осуществляется руководителем в течение календарного года на основании предоставленных документов.
Во время приема ребенка в учреждение дошкольного образования руководитель обязан ознакомить родителей или заменяющих их лиц с уставом дошкольного учреждения другими документами, регламентирующими его деятельность.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Следует ли становиться в очередь сразу после рождения ребенка?
Это не обязательно, ведь законом это не предусмотрено. Кроме того, так увеличивается возможность получить место в детском саду и сэкономить время родителей. Если вы уверены, что не измените место жительства в ближайшее время, то стать в электронную очередь стоит как можно раньше.
Обязательно ли платить благотворительный взнос?
Благотворительный взнос уплачивается исключительно по желанию родителей. Если благотворительный взнос называют обязательным, это нарушение. В таком случае можно подать жалобу в районное управление образования или обращаться в правоохранительные органы, ведь за такие действия предусмотрена уголовная ответственность.
Какие льготы для поступления в детсад?
Ознакомиться с полным перечнем льгот следует в местном управлении образования, ведь местные власти могут устанавливать дополнительные льготы. Если ребенок попадает под какую-то льготу, но в заведении отсутствуют места, то ребенка направляют в другой садик с сохранением этой льготы.
Что делать, если мест в садах нет?
Напомним, ранее мы писали, что нельзя приносить в детский садик на день рождения.
Также мы писали, что под Киевом открыли модульный детский сад.
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