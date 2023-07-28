Електронна черга на кордоні буде не лише для вантажівок: Шмигаль розкрив деталі

В Україні електронна черга на кордоні діятиме для легкових автомобілів та автобусів. Раніше її вже запустили до вантажівок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.
За його словами, уряд ухвалив нове рішення щодо проекту "Єврокордон", у рамках якого нещодавно вже запустили обов'язкові електронні черги на кордоні для вантажівок.
"Сьогодні затверджуємо постанову, яка розширює дію електронної черги на легкові автомобілі, а також на автобуси, що виконують пасажирські перевезення. Це дозволить зменшити черги на кордоні та зробити його проходження комфортнішим", - деталізував прем'єр.
Як зазначив Шмигаль, пілотний проект з пропуску автобусів починається вже у серпні.
Нагадаємо, з травня в Україні запрацювала система онлайн-бронювання перетину кордону "єЧерга". Її запровадили у 16 пунктах пропуску з країнами Євросоюзу та Молдовою.
При реєстрації повідомлення про чергу надходять до електронного кабінету і у вигляді СМС і телефонних дзвінків.
При цьому для вантажівок вводили обов'язковий онлайн-запис для перетину кордону.
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