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Електронна черга на кордоні буде не лише для вантажівок: Шмигаль розкрив деталі

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Київ, П'ятниця 28 липня 2023 16:34
Електронна черга на кордоні буде не лише для вантажівок: Шмигаль розкрив деталі Фото: електронна черга на кордоні буде не лише для вантажівок (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Іван Носальський

В Україні електронна черга на кордоні діятиме для легкових автомобілів та автобусів. Раніше її вже запустили до вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

За його словами, уряд ухвалив нове рішення щодо проекту "Єврокордон", у рамках якого нещодавно вже запустили обов'язкові електронні черги на кордоні для вантажівок.

"Сьогодні затверджуємо постанову, яка розширює дію електронної черги на легкові автомобілі, а також на автобуси, що виконують пасажирські перевезення. Це дозволить зменшити черги на кордоні та зробити його проходження комфортнішим", - деталізував прем'єр.

Як зазначив Шмигаль, пілотний проект з пропуску автобусів починається вже у серпні.

Електронна черга для вантажівок

Нагадаємо, з травня в Україні запрацювала система онлайн-бронювання перетину кордону "єЧерга". Її запровадили у 16 пунктах пропуску з країнами Євросоюзу та Молдовою.

При реєстрації повідомлення про чергу надходять до електронного кабінету і у вигляді СМС і телефонних дзвінків.

При цьому для вантажівок вводили обов'язковий онлайн-запис для перетину кордону.

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