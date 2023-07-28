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Электронная очередь на границе будет не только для грузовиков: Шмыгаль раскрыл детали

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Киев, Пятница 28 июля 2023 16:34
Электронная очередь на границе будет не только для грузовиков: Шмыгаль раскрыл детали Фото: электронная очередь на границе будет не только для грузовиков (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Иван Носальский

В Украине электронная очередь на границе будет действовать для легковых автомобилей и автобусов. Ранее ее уже запустили для грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

По его словам, правительство приняло новое решение по проекту “Єврокордон”, в рамках которого недавно уже запустили обязательные электронные очереди на границе для грузовиков.

"Сегодня утверждаем постановление, расширяющее действие электронной очереди на легковые автомобили, а также на автобусы, выполняющие пассажирские перевозки. Это позволит уменьшить очереди на границе и сделать его прохождение более комфортным", - детализировал премьер.

Как отметил Шмыгаль, пилотный проект по пропуску автобусов начинается уже в августе.

Электронная очередь для грузовиков

Напомним, с мая в Украине заработала система онлайн-бронирования пересечения границы "єЧерга". Ее ввели в 16 пунктах пропуска со странами Евросоюза и Молдовой.

При регистрации уведомления о приближающейся очереди поступают в электронный кабинет и в виде СМС и телефонных звонков.

При этом для грузовиков вводили обязательную онлайн-запись для пересечения границы.

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Денис Шмыгаль прикордонники Граница с Украиной
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