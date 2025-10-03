Електроенергію не можна отримувати у борг під виглядом судових спорів, - Трохимець
Сьогодні у правилах роздрібного ринку електроенергії існує «лазівка», яка дозволяє непобутовим споживачам користуватися електрикою без оплати, якщо вони оскаржують відключення у суді.
Як пише РБК-Україна, про це заявив віце-президент з питань енергетики ICC Ukraine Олександр Трохимець.
Він вважає, що це створює ризики для стабільності енергосистеми та фінансової стійкості всієї інфраструктури, і НКРЕКП пропонує закрити цю прогалину.
За його словами, сьогодні у Правилах роздрібного ринку існує норма, яка дозволяє відновити електропостачання непобутовому споживачу лише через те, що він оскаржив відключення у суді.
"Фактично це перетворилося на спосіб затягувати процес і користуватися електроенергією безкоштовно", - пояснив Трохимець.
Він зазначив, що НКРЕКП пропонує змінити підхід. "Якщо підприємство відключили за несплату, сам факт звернення до суду більше не буде підставою для відновлення електропостачання", – сказав експерт.
Водночас, за словами Трохимця, захист для добросовісних споживачів зберігається.
"Є кілька шляхів: оскаржити рахунок у межах договору; подати до суду і добитися забезпечення позову (тимчасової заборони на відключення), вимагати компенсацію, якщо відключення виявилося незаконним", - пояснив він.
Критики звертають увагу на випадки, коли борги накопичують об’єкти критичної інфраструктури.
"Але ці проблеми мають вирішуватися окремо - через перегляд тарифної політики, субвенції чи механізми ПСО", - наголосив експерт.
Він констатує, що для тих, хто справді опинився у скрутному становищі, законом передбачені варіанти реструктуризації та поступового погашення боргів.
"Тож ініціатива НКРЕКП - це не про обмеження прав споживачів. Це про закриття схеми безоплатного користування електроенергією під виглядом судових спорів і про зміцнення фінансової стійкості всієї енергетичної інфраструктури", – зазначив Трохимець.
Раніше експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев нагадав, що справи щодо неплатежів за електроенергію в судах можуть розглядатися роками, а то й десятиліттями і це створює серйозну проблему для енергетичного ринку.
Крім того, експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп заявив, що боргова криза на ринку електроенергії є наслідком надмірного регулювання і створює бар’єри для інвестицій та розвитку нової генерації.