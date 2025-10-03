Электроэнергию нельзя получать в долг под видом судебных споров, - Трохимец

Сегодня в правилах розничного рынка электроэнергии существует "лазейка", которая позволяет небытовым потребителям пользоваться электричеством без оплаты, если они оспаривают отключение в суде.

Как пишет РБК-Украина , об этом заявил вице-президент по вопросам энергетики ICC Ukraine Александр Трохимец.

Он считает, что это создает риски для стабильности энергосистемы и финансовой устойчивости всей инфраструктуры, и НКРЭКУ предлагает закрыть этот пробел.

По его словам, сегодня в Правилах розничного рынка существует норма, которая позволяет восстановить электроснабжение небытовому потребителю только потому, что он обжаловал отключение в суде.

"Фактически это превратилось в способ затягивать процесс и пользоваться электроэнергией бесплатно", - пояснил Трохимец.

Он отметил, что НКРЭКУ предлагает изменить подход: "Если предприятие отключили за неуплату, сам факт обращения в суд больше не будет основанием для восстановления электроснабжения", - сказал эксперт.

В то же время, по словам Трохимца, защита для добросовестных потребителей сохраняется.

"Есть несколько путей: обжаловать счет в рамках договора; подать в суд и добиться обеспечения иска (временного запрета на отключение), требовать компенсацию, если отключение оказалось незаконным", - пояснил он.

Критики обращают внимание на случаи, когда долги накапливают объекты критической инфраструктуры.

"Но эти проблемы должны решаться отдельно - через пересмотр тарифной политики, субвенции или механизмы ПСО", - подчеркнул эксперт.

Он констатирует, что для тех, кто действительно оказался в затруднительном положении, законом предусмотрены варианты реструктуризации и постепенного погашения долгов.

"Поэтому инициатива НКРЭКУ - это не об ограничении прав потребителей. Это о закрытии схемы бесплатного пользования электроэнергией под видом судебных споров и об укреплении финансовой устойчивости всей энергетической инфраструктуры", - отметил Трохимец.