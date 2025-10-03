ua en ru
Пт, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Электроэнергию нельзя получать в долг под видом судебных споров, - Трохимец

Украина, Пятница 03 октября 2025 14:41
UA EN RU
Электроэнергию нельзя получать в долг под видом судебных споров, - Трохимец Фото: эксперт заявил, что электроэнергию нельзя получать в долг под видом судебных споров (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Сегодня в правилах розничного рынка электроэнергии существует "лазейка", которая позволяет небытовым потребителям пользоваться электричеством без оплаты, если они оспаривают отключение в суде.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил вице-президент по вопросам энергетики ICC Ukraine Александр Трохимец.

Он считает, что это создает риски для стабильности энергосистемы и финансовой устойчивости всей инфраструктуры, и НКРЭКУ предлагает закрыть этот пробел.

По его словам, сегодня в Правилах розничного рынка существует норма, которая позволяет восстановить электроснабжение небытовому потребителю только потому, что он обжаловал отключение в суде.

"Фактически это превратилось в способ затягивать процесс и пользоваться электроэнергией бесплатно", - пояснил Трохимец.

Он отметил, что НКРЭКУ предлагает изменить подход: "Если предприятие отключили за неуплату, сам факт обращения в суд больше не будет основанием для восстановления электроснабжения", - сказал эксперт.

В то же время, по словам Трохимца, защита для добросовестных потребителей сохраняется.

"Есть несколько путей: обжаловать счет в рамках договора; подать в суд и добиться обеспечения иска (временного запрета на отключение), требовать компенсацию, если отключение оказалось незаконным", - пояснил он.

Критики обращают внимание на случаи, когда долги накапливают объекты критической инфраструктуры.

"Но эти проблемы должны решаться отдельно - через пересмотр тарифной политики, субвенции или механизмы ПСО", - подчеркнул эксперт.

Он констатирует, что для тех, кто действительно оказался в затруднительном положении, законом предусмотрены варианты реструктуризации и постепенного погашения долгов.

"Поэтому инициатива НКРЭКУ - это не об ограничении прав потребителей. Это о закрытии схемы бесплатного пользования электроэнергией под видом судебных споров и об укреплении финансовой устойчивости всей энергетической инфраструктуры", - отметил Трохимец.

Ранее эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев напомнил, что дела о неплатежах за электроэнергию в судах могут рассматриваться годами, а то и десятилетиями и это создает серьезную проблему для энергетического рынка.

Кроме того, эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип заявил, что долговой кризис на рынке электроэнергии является следствием чрезмерного регулирования и создает барьеры для инвестиций и развития новой генерации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
Новости
Россия ночью била по объектам газотранспортной инфраструктуры, - Минэнерго
Россия ночью била по объектам газотранспортной инфраструктуры, - Минэнерго
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным