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Електроенергії достатньо: відключення можливі лише в одній області України

Фото: відключення електроенергії в Україні 16 лютого не плануються (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У четвер, 16 лютого, п‘яту добу поспіль генерації електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, сьогодні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання, з‘явився певний резерв потужності. Більше половини електроенергії країни виробляють Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.

В Одеській області у зв’язку з ремонтами мереж можливі стабілізаційні відключення, зазначили в прес-службі.

Енергетики Харківської області менш ніж за добу завершили ремонтні роботи та відновили електропостачання у Куп‘янску та прилеглих районах, які напередодні було знеструмлено в результаті ворожих обстрілів, повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, НБУ підготував два сценарії наслідків ракетних обстрілів для інфраструктури України. І базовий і песимістичний сценарій припускають дефіцит електроенергії ще тривалий час.

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відключеня світлаМинэнерго