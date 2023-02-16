Электроэнергии достаточно: отключения возможны только в одной области Украины

В четверг, 16 февраля, пятые сутки подряд генерации электроэнергии достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, сегодня генерация электроэнергии продолжит обеспечивать ее потребление, появился определенный резерв мощности. Более половины электроэнергии страны производят Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС.

В Одесской области в связи с ремонтом сетей возможные стабилизационные отключения, отметили в пресс-службе.

Энергетики Харьковской области менее чем за сутки завершили ремонтные работы и возобновили электроснабжение в Купянске и близлежащих районах, которые накануне были обесточены в результате вражеских обстрелов, сообщили в министерстве.