Электроэнергии достаточно: отключения возможны только в одной области Украины

В четверг, 16 февраля, пятые сутки подряд генерации электроэнергии достаточно для обеспечения потребностей потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, сегодня генерация электроэнергии продолжит обеспечивать ее потребление, появился определенный резерв мощности. Более половины электроэнергии страны производят Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС.
В Одесской области в связи с ремонтом сетей возможные стабилизационные отключения, отметили в пресс-службе.
Энергетики Харьковской области менее чем за сутки завершили ремонтные работы и возобновили электроснабжение в Купянске и близлежащих районах, которые накануне были обесточены в результате вражеских обстрелов, сообщили в министерстве.
Напомним, НБУ подготовил два сценария последствий ракетных обстрелов для инфраструктуры Украины. И базовый и пессимистический сценарий предполагают дефицит электроэнергии еще длительное время.