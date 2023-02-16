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Электроэнергии достаточно: отключения возможны только в одной области Украины

Фото: отключения электроэнергии в Украине 16 февраля не планируются (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В четверг, 16 февраля, пятые сутки подряд генерации электроэнергии достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, сегодня генерация электроэнергии продолжит обеспечивать ее потребление, появился определенный резерв мощности. Более половины электроэнергии страны производят Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС.

В Одесской области в связи с ремонтом сетей возможные стабилизационные отключения, отметили в пресс-службе.

Энергетики Харьковской области менее чем за сутки завершили ремонтные работы и возобновили электроснабжение в Купянске и близлежащих районах, которые накануне были обесточены в результате вражеских обстрелов, сообщили в министерстве.

Напомним, НБУ подготовил два сценария последствий ракетных обстрелов для инфраструктуры Украины. И базовый и пессимистический сценарий предполагают дефицит электроэнергии еще длительное время.

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