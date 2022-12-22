Електроенергія в Україні у 2023 році подорожчає тричі: кого це стосується

Згідно з рішенням регулятора, тариф НЕК "Укренерго" на послуги із передачі із 1 січня 2023 року зросте на 10% до 380,28 грн/МВт-год. Наступне підвищення на 13% до 430,25 грн/МВт-год відбудеться з 1 квітня. З 1 липня тариф зросте ще на 13% до 485,1 грн/МВт-год

Рішення НКРЕКП передбачає зростання тарифів "Укренерго" на диспетчеризацію до 68,28 грн/МВт-год з 1 січня (на 10%), до 80,87 грн/МВт- год з 1 квітня (на 18%), до 95,54 грн/МВт-год з 1 липня (на 18%).

"В результаті коригування цих тарифів середнє зростання ціни електроенергії для кінцевих непобутових споживачів становитиме близько 15 коп. за кВт-год. При цьому середнє зростання ціни електроенергії для промислових енергоємних споживачів складе близько 4 коп. за кВт-год", - йдеться в повідомленні НКРЕКП.