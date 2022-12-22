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Электроэнергия в Украине в 2023 году подорожает трижды: кого это касается

Фото: электроэнергия подорожает для промышленных потребителей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила поэтапное повышение тарифов на услуги по передаче НЭК "Укрэнерго" и тарифов на диспетчерское управление. Прямо решение коснется только небытовых потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ.

Согласно решению регулятора, тариф НЭК "Укрэнерго" на услуги по передаче с 1 января 2023 года вырастет на 10% до 380,28 грн/МВт-час. Следующее повышение на 13% до 430,25 грн/МВт-ч состоится с 1 апреля. С 1 июля тариф вырастет еще на 13% до 485,1 грн/мВт-час

Решение НКРЭКУ предусматривает рост тарифов "Укрэнерго" на диспетчеризацию до 68,28 грн/МВт-ч с 1 января (на 10%), до 80,87 грн/МВт-ч с 1 апреля (на 18%), до 95,54 грн/ МВт-ч с 1 июля (на 18%).

"В результате корректировки этих тарифов средний рост цены электроэнергии для конечных небытовых потребителей будет составлять около 15 коп. за кВт-ч. При этом средний рост цены электроэнергии для промышленных энергоемких потребителей составит около 4 коп. за кВт-ч", - говорится в сообщении НКРЭКУ .

При этом цена электроэнергии для бытовых потребителей остается на действующем уровне в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 5 июня 2019 г. № 483.

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Электроэнергия