Електробуси на 850 км та "азійський поворот": у KLR Bus розповіли про тренди на ринку автобусів

На світовому ринку автобусів відбувається "азіатський поворот" у виробництві, а екологізація та zero-emission технології стали абсолютним пріоритетом. Ці глобальні тенденції важливі й для українського ринку.

Як пише РБК-Україна , про це розповів засновник "KLR Bus", експерт в галузі транспорту Андрій Хоркавий.

За словами експерта, на ринку виробництва автобусів відбуваються ключові зміни, які вплинуть на пасажирські перевезення в усьому світі, зокрема й в Україні.

Основні тренди були продемонстровані на нещодавній виставці Busworld 2025 у Брюселі, що стала рекордною за кількістю учасників.

Екологізація

Головним глобальним зрушенням є незворотний перехід до zero-emission (ZE) технологій - транспорту з нульовим рівнем викидів, що безпосередньо пов'язано з кліматичними цілями ЄС.

"Транспортний сектор є критично важливим для досягнення кліматичних цілей, оскільки він є одним із найбільших джерел викидів. Його декарбонізація - ключ до сталого майбутнього", - зазначає Андрій Хоркавий.

Послідовна політика європейських урядів призвела до зростання ринку електробусів.

Експерт наводить дані Європейської асоціації виробників автомобілів (АСЕА), згідно з якими реєстрація нових автобусів у ЄС зросла на 3,6% за перші три квартали 2025 року, при цьому частка реєстрації нових електроавтобусів зросла до 22,7%. Прогнози McKinsey вказують на подвоєння продажів міських електробусів з нульовим рівнем викидів до 2030 року, до 18-21 тисячі одиниць.

Нові центри виробництва

Паралельно відбувається суттєва зміна географії виробництва. На Busworld 2025 Китай вперше перевищив Німеччину за кількістю експонентів, сигналізуючи про "азіатський поворот" на європейському ринку. Лідером за кількістю експонентів стала Туреччина (107 експонентів).

Хоркавий розповів, що Туреччина стала базою для європейського ринку в момент, коли Mercedes-Benz та MAN налагодили там виробництво автобусів.

"Переконаний, що географія виробництва суттєво зміниться протягом наступних кількох років, у тому числі через виклики, пов’язані із безпекою ланцюгів постачань", - зазначив він.

Аналітики McKinsey підтверджують зростання присутності китайських виробників. Опитування покупців показало, що майже 60% операторів готові перейти з європейського на китайський бренд за умови, що ціна останнього буде меншою на 10-20%. Крім того, на ринок ЄС активно виходять індійські виробники, розповідає експерт.

Щодо технологічних характеристик, прогнозується, що до 2030 року найбільшу частку ринку захопить сегмент автобусів середньої місткості 9-14 метрів, які ідеально відповідають вимогам міського середовища. Найдинамічнішим стане сегмент із запасом ходу понад 320 км на одному заряді.

"Стрімкий розвиток технологій однозначно сприятиме зростанню запасу ходу автобусів. Вже на цій виставці була представлена модель китайського виробника Yutong, максимальний запас ходу якого становить 850 км. Сьогодні ці автобуси вже працюють у понад 14 країнах", - підкреслює Андрій Хоркавий.

Вплив на український ринок

Засновник KLR Bus висловив думку, що Україна має враховувати світові тренди навіть у воєнний час.

"Після перемоги "зелена" мобільність може стати фундаментом відновлення та інтеграції до ЄС", - говорить він.

А наразі в умовах щоденних ударів по українській енергетичній інфраструктурі питання енергетичної стійкості набуває критичного значення. За словами Хоркавого, важливо не лише відновлювати, а й перебудовувати транспортний сектор з урахуванням таких чинників, як диверсифікація та децентралізація енерговиробництва та кліматичні цілі.

Експерт додає, що український бізнес може активно долучитися до цього процесу. За його словами, виробники, оператори та інвестори здатні створювати локальні енергетичні рішення - від сонячних станцій на терміналах до зарядних станцій для електробусів.