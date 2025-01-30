Електричний кросовер BMW iX суттєво оновили: названі ціни та характеристики

З оновленням у списку опцій з'явився пакет M Sport Pro, який включає набір чорного декору M Shadow Line та оригінальні М-колеса діаметром від 21 до 23 дюймів. Також переглянуто палітру кольорів кузова.

Головним нововведенням у салоні стали звичне кермо круглої форми та опційні передні крісла M Multifunction з посиленою бічною підтримкою та ефектним дизайном. Вони мають комбіновану обробку з мікрофібри та шкірозамінника Sensatec, а за доплату доступна обшивка з натуральної шкіри. Медіасистема iDrive оновлена ​​до версії BMW OS 8.5 з покращеним голосовим помічником.

Лінійка версій складається з трьох повнопривідних модифікацій, вони стали потужнішими і тому здобули інші індекси. Замість базової версії xDrive40 тепер xDrive45: сумарна віддача двох електродвигунів зросла з 326 к.с. та 630 Нм до 408 к.с. та 700 Нм. Час розгону до 100 км/год скоротився з 6,1 до 5,1 с. Варіант xDrive50 перетворився на xDrive60: було 523 к.с., а стало 544 к.с. Прискорення до "сотні" займає колишні 4,6 с.

Зрештою, на зміну версії M60 прийшов BMW iX M70 xDrive. Потужність двох моторів підвищена з 619 до 659 к.с.

Також у всіх модифікацій з'явилися нові тягові батареї, а з урахуванням зміненого програмного забезпечення машини стали більш енергоефективними. Базовий BMW iX xDrive45 має акумулятор на 94,8 кВт*год та обіцяє 602 км пробігу на одній зарядці. Версія xDrive60 наростила далекобійність із 633 км до 701 км, хоча ємність батареї майже не змінилася. Кросовер BMW iX M70 xDrive з батареєю ємністю 108,9 кВт*год збільшив дальність ходу з 564 км до 600 км.

Виробництво оновлених кросоверів BMW iX на заводі в німецькому Дінгольфінгу розпочнеться найближчим часом, машини надійдуть у продаж навесні 2025 року. Ціни в Німеччині вже відомі: від 83 500 євро за базову версію, від 99 900 євро за середній варіант і від 124 900 євро за найпотужніший BMW iX M70 xDrive.