Электрический кроссовер BMW iX существенно обновили: названы цены и характеристики

С обновлением в списке опций появился пакет M Sport Pro, который включает набор черного декора M Shadow Line и оригинальные М-колеса диаметром от 21 до 23 дюймов. Также пересмотрена палитра цветов кузова.

Главным нововведением в салоне стали привычный руль круглой формы и опциональные передние кресла M Multifunction с усиленной боковой поддержкой и эффектным дизайном. Они имеют комбинированную отделку из микрофибры и кожзаменителя Sensatec, а за доплату доступна обшивка из натуральной кожи. Медиасистема iDrive обновлена до версии BMW OS 8.5 с улучшенным голосовым помощником.

Линейка версий состоит из трех полноприводных модификаций, они стали мощнее и поэтому получили другие индексы. Вместо базовой версии xDrive40 теперь xDrive45: суммарная отдача двух электродвигателей выросла с 326 л.с. и 630 Нм до 408 л.с. и 700 Нм. Время разгона до 100 км/ч сократилось с 6,1 до 5,1 с. Вариант xDrive50 превратился в xDrive60: было 523 л.с., а стало 544 л.с. Ускорение до "сотни" занимает прежние 4,6 с.

В конце концов, на смену версии M60 пришел BMW iX M70 xDrive. Мощность двух моторов повышена с 619 до 659 л.с.

Также у всех модификаций появились новые тяговые батареи, а с учетом измененного программного обеспечения машины стали более энергоэффективными. Базовый BMW iX xDrive45 имеет аккумулятор на 94,8 кВт*ч и обещает 602 км пробега на одной зарядке. Версия xDrive60 нарастила дальнобойность с 633 км до 701 км, хотя емкость батареи почти не изменилась. Кроссовер BMW iX M70 xDrive с батареей емкостью 108,9 кВт*ч увеличил дальность хода с 564 км до 600 км.

Производство обновленных кроссоверов BMW iX на заводе в немецком Дингольфинге начнется в ближайшее время, машины поступят в продажу весной 2025 года. Цены в Германии уже известны: от 83 500 евро за базовую версию, от 99 900 евро за средний вариант и от 124 900 евро за самый мощный BMW iX M70 xDrive.