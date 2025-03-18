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Електричний хетчбек Renault 5 отримав екстремальну версію за ціною Porsche

Вівторок 18 березня 2025 15:29
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Електричний хетчбек Renault 5 отримав екстремальну версію за ціною Porsche Фото: електричний хетчбек Renault 5 отримав екстремальну версію за ціною Porsche (renault.com)
Автор: Константин Широкун

Електричний хетчбек Renault 5 отримав екстремальну модифікацію під назвою Renault 5 Turbo 3E. Насправді, це повноцінний суперкар, стилізований під серійну машину.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на прес-службу компанії.

Виявилося, що Renault 5 Turbo 3E має з конвеєрним хетчбеком лише кілька спільних деталей – це лобове скло, задні ліхтарі, ручки дверей і бічні дзеркала.

Renault 5 Turbo 3E спроектований інженерами дочірньої компанії Alpine. Він має вуглепластиковий кузов, встановлений на алюмінієвому шасі. Машина має 20-дюймові колеса з оригінальним дизайном та шини Michelin.

Електричний хетчбек Renault 5 отримав екстремальну версію за ціною Porsche

Салон суто двомісний, а передня панель запозичена у цивільного хетчбека: в єдиному блоці встановлені екрани приладів та медіасистеми OpenR з підтримкою сервісів Google. Однак по центру розташований високий важіль "ручника", а водій та пасажир розміщуються у вуглепластикових "ковшах" із шеститочковими ременями безпеки.

Електричний хетчбек Renault 5 отримав екстремальну версію за ціною Porsche

Renault 5 Turbo 3E оснащений двома мотор-колесами на задній осі. Вони розроблені спільно з фірмою Valeo, мають алюмінієві корпуси та роздільне керування, а в сумі видають 540 к.с. Тягова 800-вольтова батарея має ємність 70 кВт*год та забезпечує до 400 км запасу ходу за циклом WLTP. Хетчбек спорядженою масою 1450 кг може розігнатися до 100 км/год за 3,5 с. Максимальна швидкість сягає 270 км/год у режимі Race. Максимальна потужність зарядки – 350 кВт.

Електричний хетчбек Renault 5 отримав екстремальну версію за ціною Porsche

Майбутні власники Renault 5 Turbo 3E зможуть підібрати під себе схему фарбування кузова, оздоблення інтер'єру та серійний порядковий номер. Тираж екстремального хетчбека обмежений 1980 екземплярами, які будуть доступні на ринках Європи, Близького Сходу, Японії та Австралії. Прийом замовлень буде відкритий лише через рік, а виробництво машин на фабриці Alpine у ​​Дьєппі розпочнеться лише у 2027 році.За попередньою інформацією, ціна новинки становитиме від 150 до 200 тисяч євро.

Електричний хетчбек Renault 5 отримав екстремальну версію за ціною Porsche

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