Электрический хэтчбек Renault 5 получил экстремальную версию по цене Porsche

Электрический хэтчбек Renault 5 получил экстремальную модификацию под названием Renault 5 Turbo 3E. На самом деле, это полноценный суперкар, стилизованный под серийную машину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Оказалось, что Renault 5 Turbo 3E имеет с конвейерным хэтчбеком всего несколько общих деталей - это лобовое стекло, задние фонари, ручки дверей и боковые зеркала.

Renault 5 Turbo 3E спроектирован инженерами дочерней компании Alpine. Он имеет углепластиковый кузов, установленный на алюминиевом шасси. Машина имеет 20-дюймовые колеса с оригинальным дизайном и шины Michelin.

Салон сугубо двухместный, а передняя панель позаимствована у гражданского хэтчбека: в едином блоке установлены экраны приборов и медиасистемы OpenR с поддержкой сервисов Google. Однако по центру расположен высокий рычаг "ручника", а водитель и пассажир размещаются в углепластиковых "ковшах" с шеститочечными ремнями безопасности.

Renault 5 Turbo 3E оснащен двумя мотор-колесами на задней оси. Они разработаны совместно с фирмой Valeo, имеют алюминиевые корпуса и раздельное управление, а в сумме выдают 540 л.с. Тяговая 800-вольтовая батарея имеет емкость 70 кВт*ч и обеспечивает до 400 км запаса хода по циклу WLTP. Хэтчбек снаряженной массой 1450 кг может разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с. Максимальная скорость достигает 270 км/ч в режиме Race. Максимальная мощность зарядки - 350 кВт.

Будущие владельцы Renault 5 Turbo 3E смогут подобрать под себя схему окраски кузова, отделку интерьера и серийный порядковый номер. Тираж экстремального хэтчбека ограничен 1980 экземплярами, которые будут доступны на рынках Европы, Ближнего Востока, Японии и Австралии. Прием заказов будет открыт только через год, а производство машин на фабрике Alpine в Дьеппе начнется только в 2027 году. По предварительной информации, цена новинки составит от 150 до 200 тысяч евро.