Для електричних позашляховиків та пікапів: Stellantis показав нову рамну платформу STLA Frame

Цікаво, що під позначення STLA Frame переведено і існуючу платформу для рамних машин з ДВЗ. Хоча за фірмовими ілюстраціями видно, що уніфікація з новим електрифікованим візком мінімальна: у неї зовсім інші, ширше розставлені лонжерони, а також інша задня підвіска.

Оголошено, що платформа призначена для автомобілів з колісною базою від 3143 до 3690 мм. Довжина самих машин – від 5488 до 5941 мм, ширина – від 2062 до 2124 мм. Дорожній просвіт варіюється від 168 до 262 мм, максимальний зовнішній діаметр шин – 33 дюйми. Вантажопідйомність машин може досягати 1224 кг. Нарешті, максимальна глибина броду – до 610 мм.

Нова рамна архітектура дозволяє виготовляти на її базі як чисті електромобілі, так і послідовні гібриди з ДВЗ у ролі генератора. Чисті електромобілі матимуть 800-вольтову електросистему та акумулятори з рідинним охолодженням ємністю від 159 до 220 кВт*год. Дальність ходу сягатиме 800 км, а зарядка постійним струмом підтримує потужність до 350 кВт. Послідовні гібриди здатні подолати до 1100 км, але вони мають більш прості 400-вольтові батареї, тому максимальна потужність зарядки обмежена 175 кВт.

Для платформи STLA Frame створені універсальні модулі електроприводу, які можуть бути встановлені на обох осях, забезпечуючи машинам повний привід. Максимальна потужність одного такого електромотора - 340 к.с. Архітектура STLA Frame підтримує встановлення різних варіантів підвіски, включаючи пневматичні стійки. У майбутньому на платформі STLA Frame буде створено і водневі автомобілі. Пікапи Ram в електрифікованих версіях повинні стати на конвеєр у 2025 році, а потім на цій же базі будуть створені нові рамні позашляховики під маркою Jeep.