Для электрических внедорожников и пикапов: Stellantis показал новую рамную платформу STLA Frame

Интересно, что под обозначение STLA Frame переведена и существующая платформа для рамных машин с ДВС. Хотя по фирменным иллюстрациям видно, что унификация с новой электрифицированной тележкой минимальна: у нее совсем другие, шире расставленные лонжероны, а также другая задняя подвеска.

Объявлено, что платформа предназначена для автомобилей с колесной базой от 3143 до 3690 мм. Длина самих машин – от 5488 до 5941 мм, ширина – от 2062 до 2124 мм. Дорожный просвет варьируется от 168 до 262 мм, максимальный внешний диаметр шин – 33 дюйма. Грузоподъемность машин может достигать 1224 кг. Наконец, наибольшая глубина брода – до 610 мм.

Новая рамная архитектура позволяет производить на ее базе как чистые электромобили, так и последовательные гибриды из ДВС в роли генератора. Чистые электромобили будут иметь 800-вольтовую электросистему и аккумуляторы с жидкостным охлаждением емкостью от 159 до 220 кВт*ч. Дальность хода будет достигать 800 км, а зарядка постоянным током поддерживает мощность до 350 кВт. Последовательные гибриды способны преодолеть до 1100 км, но имеют более простые 400-вольтовые батареи, поэтому максимальная мощность зарядки ограничена 175 кВт.

Для платформы STLA Frame созданы универсальные модули электропривода, которые могут быть установлены на обеих осях, снабжая машинам полный привод. Максимальная мощность одного такого электромотора – 340 л.с. Архитектура STLA Frame поддерживает установку различных вариантов подвески, включая пневматические стойки. В будущем на платформе STLA Frame будут созданы и водородные автомобили. Пикапы Ram в электрифицированных версиях должны стать на конвейер в 2025 году, а затем на этой же базе будут созданы новые внедорожники рамные под маркой Jeep.