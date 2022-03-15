Без электричества остаются почти 1,7 тысяч населенных пунктов и 930 тысяч потребителей, - Минэнерго

За минувшие сутки украинские энергетики восстановили электроснабжение около 43,5 тысячам потребителей.

Так, в Запорожской области восстановили электроснабжение для 15,8 тысячи потребителей, Донецкой области - 13 тысячам, в Киевской области - для 8,6 тысяч, в Черниговской области - для 6 тысяч домохозяйств.

Кроме того, в Сумской области ремонтные бригады заживили Краснополье, однако из-за боевых действий вновь произошли повреждения и обесточивание потребителей.

"Энергосистема Украины работает стабильно, частота поддерживается на уровне 50 Гц в допустимом диапазоне", - говорится в сообщении

Наиболее сложная ситуация с газоснабжением наблюдается в Донецкой, Черниговской, Запорожской, Киевской и Николаевской областях.