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Без электричества остаются почти 1,7 тысяч населенных пунктов и 930 тысяч потребителей, - Минэнерго

Автор: Александр Белоус

По состоянию на 15 марта из-за повреждения энергетической инфраструктуры вражескими войсками обесточенными оставалось более 1679 населенных пунктов, или более 928 тысяч потребителей. Без газоснабжения остаются около 259 тысяч потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

За минувшие сутки украинские энергетики восстановили электроснабжение около 43,5 тысячам потребителей.

Так, в Запорожской области восстановили электроснабжение для 15,8 тысячи потребителей, Донецкой области - 13 тысячам, в Киевской области - для 8,6 тысяч, в Черниговской области - для 6 тысяч домохозяйств.

Кроме того, в Сумской области ремонтные бригады заживили Краснополье, однако из-за боевых действий вновь произошли повреждения и обесточивание потребителей.

"Энергосистема Украины работает стабильно, частота поддерживается на уровне 50 Гц в допустимом диапазоне", - говорится в сообщении

Наиболее сложная ситуация с газоснабжением наблюдается в Донецкой, Черниговской, Запорожской, Киевской и Николаевской областях.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Электроэнергия