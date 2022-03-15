Без електрики залишаються майже 1,7 тисяч населених пунктів та 930 тисяч споживачів, - Міненерго

За минулу добу українські енергетики відновили електропостачання близько 43,5 тисячам споживачів.

Так, в Запорізькій області електропостачання відновили для 15,8 тисячі споживачів, Донецькій області - 13 тисячам, у Київській області - для 8,6 тисяч, у Чернігівській області - для 6 тисяч домогосподарств.

Крім того, у Сумській області ремонтні бригади заживили Краснопілля, однак через бойові дії знову відбулися пошкодження та знеструмлення споживачів.

"Енергосистема України працює стабільно, частота підтримується на рівні 50 Гц в допустимому діапазоні", - йдеться в повідомленні

Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Донецькій, Чернігівській, Запорізькій, Київській та Миколаївській областях.