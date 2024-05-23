UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Елегантний путбек форварда "Міннесоти" не відвернув поразку: момент дня в НБА

Фото: Руді Гобер і Карл-Ентоні Таунс намагаються зупинити Пі Джея Вашингтона (startribune.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився важкий форвард "Міннесоти Тімбервулвз" Карл-Ентоні Таунс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

KAT запам'ятався епізодом у третій чверті протистояння з "Далласом". Він оперативно зреагував на невлучний кидок Едвардса та в польоті "додав" згори однією правою.

Старань Таунса та інших не вистачило для загального успіху "Тімбервулвз". Перший матч фінальної серії Західної конференції виграли "Маверікс" (108:105). Наступний поєдинок теж відбудеться в Міннеаполісі.

Найрезультативнішим на паркеті став лідер "Далласа" Лука Дончіч. Словенець набрав 33 очки, зробив 6 підбирань і віддав 8 передач. Тим часом Таунс додав у скарбничку "Міннесоти" 16 пунктів. 

 

 

Хто такий Карл-Ентоні Таунс

Уродженець Нью-Джерсі, на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". Перший номер драфту НБА-2015.

Проводить дев'ятий сезон поспіль у складі "Міннесоти". Новачок року-2016, чотириразовий учасник Матчів усіх зірок, переможець конкурсу триочкових під час зіркового вікенду-2022. У 2012 році почав захищати кольори батьківщини матері – Домініканської Республіки, з якою тоді ж тріумфував на Центробаскеті.

Також може закрити позицію центрового. Сім родичів Таунса, зокрема і мати, померли від ускладнень COVID-19. Влітку 2020-го почав зустрічатися з моделлю і світською левицею Джордін Вудс.

До слова, напередодні форвард "Бостона" Браун очолив хіт-парад моментів із триочковим перед сиреною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАБаскетбол