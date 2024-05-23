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Элегантный путбэк форварда "Миннесоты" не отвратил поражение: момент дня в НБА

Фото: Руди Гобер и Карл-Энтони Таунс пытаются остановить Пи Джея Вашингтона (startribune.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался тяжелый форвард "Миннесоты Тимбервулвз" Карл-Энтони Таунс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

KAT запомнился эпизодом в третьей четверти противостояния с "Далласом". Он оперативно среагировал на неудачный бросок Эдвардса и в полете "добавил" сверху одной правой.

Стараний Таунса и других не хватило для всеобщего успеха "Тимбервулвз". Первый матч финальной серии Западной конференции выиграли "Маверикс" (108:105). Следующий поединок тоже состоится в Миннеаполисе.

Самым результативным на паркете стал лидер "Далласа" Лука Дончич. Словенец набрал 33 очка, сделал 6 подборов и отдал 8 передач. Тем временем Таунс добавил в копилку "Миннесоты" 16 пунктов.

 

 

Кто такой Карл-Энтони Таунс

Уроженец Эдисона (штат Нью-Джерси), на студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". Выбран "Миннесотой" под первым номером драфта НБА-2015.

Проводит девятый сезон подряд в составе "Тимбервулвз". Новичок года-2016, четырехкратный участник Матчей всех звезд, победитель трехочкового конкурса во время звездного уикенда-2022. В 2012 году начал защищать цвета родины матери – Доминиканской Республики, с которой тогда же триумфовал на Центробаскете.

Также может закрыть позицию центрового. Семь родственников Таунса, в том числе и мать, скончались от осложнений COVID-19. Летом 2020-го стал встречаться с моделью и светской львицей Джордин Вудс.

К слову, накануне форвард "Бостона" Браун возглавил хит-парад моментов с трехочковым перед сиреной.

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