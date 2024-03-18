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El Pais повідомило про присутність військових НАТО в Україні та назвало їхню мету

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Війська НАТО вже перебувають в Україні для контролю над озброєннями, розвідувальних операцій і навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Видання опитало безліч військових джерел з України та ЄС за більш ніж два роки війни, і всі вони згодні з тим, що жодна армія НАТО не брала участі в наземних бойових діях. Але вони також згодні з тим, що у них є інформатори на місцях, які надають інформацію про ситуацію на фронті, визначають ефективність озброєння, яке постачають, а також можливі проблеми під час його використання, а також виявляють можливі випадки корупції під час надання допомоги.

Деякі з цих неофіційних інформаторів - відставні іноземні військові, які воюють добровольцями в лавах українських Збройних сил.

Принаймні два джерела, американське та українське, стверджують, що Вашингтон особливо активно контролює їхню допомогу, організовуючи місії між своїм посольством і українською владою, а також відвідуючи їх поза офіційними каналами.

Ініціатива Макрона щодо відправлення військ в Україну

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що країни Заходу можуть запровадити війська для допомоги Україні. Але, за його словами, консенсусу у цьому питанні немає.

Згодом французький лідер уточнив, що Париж може перекинути своїх військових в Україну, якщо Росія знову почне наступати на Київ чи Одесу.

Ряд країн НАТО виступили проти цієї ідеї, включаючи Німеччину, Чехію, Болгарію, Польщу, Іспанію та Італію. При цьому є країни, які готові розглянути таку можливість, зокрема, Литва, Латвія та Естонія.

14 березня Макрон знову зробив заяву про війська Франції в Україні. Він наголосив, що такий варіант не виключається.

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