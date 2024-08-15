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Экзотика на дорогах: разбираем редкие типы автомобильных кузовов

Четверг 15 августа 2024 08:15
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Экзотика на дорогах: разбираем редкие типы автомобильных кузовов Фото: разбираем редкие типы автомобильных кузовов (media.porsche.com)
Автор: Константин Широкун

Нет более действенного метода выделить эксклюзивность автомобиля, как дать ему кузов редчайшего типа. Пусть даже он будет неудобным и недешевым, зато никто не будет сомневаться, что владелец – человек неординарный и успешный. Какие же кузова считаются наиболее редкими?

О типах авто, которые реже всего встречаются на украинских путях, читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке статьи были использованы материалы L`Automobille и Motor.

Те беззаботные времена, когда почти каждая базовая семейная модель имела вариант с особым типом кузова, давно прошли. Но и сегодня мощные производители иногда радуют амбициозных автомобилистов моделями в интересном "форм-факторе". Кроме того, в мире достаточно кузовных ателье, выпускающих что-то подобное малыми тиражами или поштучно – и со временем такие модели, уже подержанными, тоже попадают на рынок. Поэтому наша подборка интересных кузовов отчасти имеет для украинского автомобилиста и практический смысл.

Торга

Фактически это спортивный двухместный кабриолет – родстер, но его крыша не полностью мягкая. В задней части крыши оставлена жесткая рамка, обычно с задним стеклом, поэтому фактически складной/съемной является только передняя часть крыши – над сиденьями. В свое время такая конструкция появилась как ответ на новые, более жесткие требования безопасности на случай опрокидывания машины в аварии. Сегодня вопрос пассивной безопасности открытых машин решается другими средствами, но кузов тарга не потерялся и остался в качестве автомобильной экзотики.

Экзотика на дорогах: разбираем редкие типы автомобильных кузовов

Тудор

Конструктивно это седан с двумя рядами сидений, но не с четырьмя, а с двумя дверями – и ярким примером здесь может быть наш "Запорожец". С одной стороны, речь идет о бюджетной версии седана, но с другой – это чуть ли не купе, отличие от которого в неспортивном силуэте кузова и большом пространстве для задних пассажиров. Между тем довольно часто такие машины имеют одну из мощных версий силового агрегата и богатую комплектацию. Хотя здесь многое зависит от политики производителя, и бюджетные варианты оснащения тудоров тоже не редкость.

Экзотика на дорогах: разбираем редкие типы автомобильных кузовов

Спайдер

Кузов, который никогда не был распространен, но не всегда имел аристократический шарм. Речь идет о легком родстере для прогулок, для которого совсем не предусмотрели крыши, а от лобового стекла оставили низкую полосу, которая не достает до уровня глаз водителя. В настоящее время спайдеры изредка появляются в виде концепт-каров и шоукаров на выставках. Также это слово можно встретить в названиях отдельных родстеров, на самом деле имеющих нормальное лобовое стекло и реальную крышу, хотя и сложную.

Экзотика на дорогах: разбираем редкие типы автомобильных кузовов

Хардтоп

Это жесткое на слух английское слово означает жесткую крышу – то есть намек на кабриолет с железным верхом. На самом деле это скорее обычный седан (купе, универсал), у которого отсутствуют средние стойки крыши, как это заведено у кабриолетов. Решение такое исключительно декоративное: сплошной на весь борт оконный проем придает машине необычный шарм, особенно если опустить оба стекла. На сегодняшних авто с их несущим кузовом продать такой тип не просто, но иногда некоторым удается.

Экзотика на дорогах: разбираем редкие типы автомобильных кузовов

Фастбек

Еще одно англоязычное слово, которое расшифровывается как "быстрый зад". Относительно автомобилей это означает наклонная сзади крыша, которая плавно спускается сразу к бамперу, без ступеней. От нынешних хэтчбеков с наклонным задком фастбек отличает крышка багажника, которая не является большим "лядом" и не заходит на стекло, а имеет вид короткой крышки, например, как у купе или седана.

Экзотика на дорогах: разбираем редкие типы автомобильных кузовов

Ландо (ландоле)

Неактуален уже более полувека кузов, типичный для премиальных авто: задняя часть салона накрыта мягкой крышей, а над передним сиденьем имеется жесткая конструкция. В настоящее время ландо встречается на дорогих машинах, сделанных по заказу – для парадов и официальных выездов "в народ" коронованных лиц.

Экзотика на дорогах: разбираем редкие типы автомобильных кузовов

Кратко

На самом деле машина в редком кузове может стоить не так уж и дорого – но при условии, что она используется. Невысокая рыночная цена объясняется нюансами удержания. Ведь редкий кузов означает редкие запчасти, причем не только на случай ДТП, а просто при текущем ремонте, скажем, электрооборудования или сервомеханизмов в салоне.

С другой стороны, эксплуатировать машину с необычным кузовом будет дешевле, если она построена на базе обычной массовой модели – и чем больше у них будет общих узлов и систем, тем лучше с точки зрения ремонта и обслуживания.

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как выбирать тип кузова автомобиля.

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