Экзотика на дорогах: разбираем редкие типы автомобильных кузовов

Нет более действенного метода выделить эксклюзивность автомобиля, как дать ему кузов редчайшего типа. Пусть даже он будет неудобным и недешевым, зато никто не будет сомневаться, что владелец – человек неординарный и успешный. Какие же кузова считаются наиболее редкими?

Те беззаботные времена, когда почти каждая базовая семейная модель имела вариант с особым типом кузова, давно прошли. Но и сегодня мощные производители иногда радуют амбициозных автомобилистов моделями в интересном "форм-факторе". Кроме того, в мире достаточно кузовных ателье, выпускающих что-то подобное малыми тиражами или поштучно – и со временем такие модели, уже подержанными, тоже попадают на рынок. Поэтому наша подборка интересных кузовов отчасти имеет для украинского автомобилиста и практический смысл.

Торга

Фактически это спортивный двухместный кабриолет – родстер, но его крыша не полностью мягкая. В задней части крыши оставлена жесткая рамка, обычно с задним стеклом, поэтому фактически складной/съемной является только передняя часть крыши – над сиденьями. В свое время такая конструкция появилась как ответ на новые, более жесткие требования безопасности на случай опрокидывания машины в аварии. Сегодня вопрос пассивной безопасности открытых машин решается другими средствами, но кузов тарга не потерялся и остался в качестве автомобильной экзотики.

Тудор

Конструктивно это седан с двумя рядами сидений, но не с четырьмя, а с двумя дверями – и ярким примером здесь может быть наш "Запорожец". С одной стороны, речь идет о бюджетной версии седана, но с другой – это чуть ли не купе, отличие от которого в неспортивном силуэте кузова и большом пространстве для задних пассажиров. Между тем довольно часто такие машины имеют одну из мощных версий силового агрегата и богатую комплектацию. Хотя здесь многое зависит от политики производителя, и бюджетные варианты оснащения тудоров тоже не редкость.

Спайдер

Кузов, который никогда не был распространен, но не всегда имел аристократический шарм. Речь идет о легком родстере для прогулок, для которого совсем не предусмотрели крыши, а от лобового стекла оставили низкую полосу, которая не достает до уровня глаз водителя. В настоящее время спайдеры изредка появляются в виде концепт-каров и шоукаров на выставках. Также это слово можно встретить в названиях отдельных родстеров, на самом деле имеющих нормальное лобовое стекло и реальную крышу, хотя и сложную.

Хардтоп

Это жесткое на слух английское слово означает жесткую крышу – то есть намек на кабриолет с железным верхом. На самом деле это скорее обычный седан (купе, универсал), у которого отсутствуют средние стойки крыши, как это заведено у кабриолетов. Решение такое исключительно декоративное: сплошной на весь борт оконный проем придает машине необычный шарм, особенно если опустить оба стекла. На сегодняшних авто с их несущим кузовом продать такой тип не просто, но иногда некоторым удается.

Фастбек

Еще одно англоязычное слово, которое расшифровывается как "быстрый зад". Относительно автомобилей это означает наклонная сзади крыша, которая плавно спускается сразу к бамперу, без ступеней. От нынешних хэтчбеков с наклонным задком фастбек отличает крышка багажника, которая не является большим "лядом" и не заходит на стекло, а имеет вид короткой крышки, например, как у купе или седана.

Ландо (ландоле)

Неактуален уже более полувека кузов, типичный для премиальных авто: задняя часть салона накрыта мягкой крышей, а над передним сиденьем имеется жесткая конструкция. В настоящее время ландо встречается на дорогих машинах, сделанных по заказу – для парадов и официальных выездов "в народ" коронованных лиц.

Кратко

На самом деле машина в редком кузове может стоить не так уж и дорого – но при условии, что она используется. Невысокая рыночная цена объясняется нюансами удержания. Ведь редкий кузов означает редкие запчасти, причем не только на случай ДТП, а просто при текущем ремонте, скажем, электрооборудования или сервомеханизмов в салоне.

С другой стороны, эксплуатировать машину с необычным кузовом будет дешевле, если она построена на базе обычной массовой модели – и чем больше у них будет общих узлов и систем, тем лучше с точки зрения ремонта и обслуживания.