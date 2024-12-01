Екзотичний делікатес. Скільки коштує манго в Україні і чому ціни "кусаються"

Зміст:

Ціни на манго в магазинах і на ринках

Найбільшу популярність у споживачів завоювало королівське манго. Цей сорт відрізняється дуже солодким смаком, соковитістю та ароматом, тож і коштує дорожче.

Дешевшими зазвичай є плоди, які збирають недостиглими. Після купівлі такий манго рекомендують загорнути у папір та покласти в темне місце разом із бананами на кілька днів.

На вартість впливає і розмір фрукта, адже вага плода може варіюватися від 200 г до 500 г і більше.

РБК-Україна порівняло ціни на манго в супермаркетах на сьогодні. Так, у мережі "Сільпо" можна придбати різні сорти за ціною від 50 грн до 700 грн за штуку:

невелике бразильске манго коштує 44,9 грн/шт ;

; манго "Еліт" із Бразилії вагою 400-500 г обійдеться в 79,9 грн/шт ;

; сорт "Остін" з Іспанії вагою 400-500 г – 159 грн/шт;

манго "Екстра" коштує 459 грн/шт;

манго з Таїланду масою 500 г – 699 грн.

Скриншот silpo.ua

В магазинах АТБ покупцям пропонують манго на вагу. Це фрукт 1 категорії якості, імпортований з Бразилії. Ціна становить 114,95 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

У супермаркетах VARUS за акційною пропозицією можна придбати бразильське манго за ціною 49,9 грн замість 83,9 грн/шт.

Скриншот varus.ua

У магазинах мережі "Фора" також діє акційна пропозиція на манго з Бразилії – 49,9 грн замість 59,9 грн за штуку. В "Ашані" манго коштує 54,9 грн/шт.

У NOVUS королівське манго з Бразилії можна купити за 299 грн/шт. Сорт Natures Pride з Таїланду коштує 129 грн/шт, а манго дрібного "калібру" вагою від 100 до 350 г обійдеться в 37 грн/шт за акційною ціною.

Скриншот novus.zakaz.ua

Нині вартість 1 кг манго на оптовому ринку "Шувар" у Львові становить 575 грн. Керівниця відділу маркетингу ринку Тетяна Попович в коментарі РБК-Україна розповіла, що минулого року в такий же період була вартість 500 грн/кг.

На ринку "Столичний" в Києві ціни на манго варіюються від 75 грн до 100 грн за штуку, манго "еліт" коштує від 220 до 350 грн/шт.

Що впливає на вартість манго в Україні

Тетяна Попович зазначила, що висока вартість манго пояснюється низкою причин:

Витрати на імпорт

Манго не вирощується в Україні, тому весь обсяг цього фрукта є імпортним. Основними країнами-постачальниками є Індія, Таїланд, Бразилія та інші тропічні регіони.

Сезон

Попит на манго традиційно зростає в період новорічних свят, тому Тетяна Попович прогнозує можливе подальше підвищення цін до кінця року. Остаточна динаміка залежатиме від ситуації на світових ринках, транспортних витрат та валютних коливань.

Логістика

Транспортування манго вимагає дотримання особливих умов, що збільшує логістичні витрати. До того ж імпортна продукція обкладається податками та митними зборами, що впливає на кінцеву вартість.

При підготовці використовувалися: коментар керівниці відділу маркетингу оптового ринку "Шувар" Тетяни Попович, дані мереж українських супермаркетів, публікація порталу EastFruit.