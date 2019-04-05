ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Іспити на водійські права почнуть фіксувати на відео

Новини » Суспільство    05.04.2019 - 15:47
Іспити на водійські права почнуть фіксувати на відео
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Екзаменаційні авто при складанні іспитів на права обладнають відеокамерами

Кабінет міністрів України схвалив відеофіксацію практичних іспитів для отримання водійських прав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Головного сервісного центру МВС України Владислава Криклія.

Зокрема, він зазначив, що уряд вводить відеофіксацію процесів складання іспитів із знань правил дорожнього руху і навичок керування автомобілем.

"Під час складання практичного іспиту дії учня і екзаменатора будуть фіксуватися за допомогою обладнання, яке буде встановлюватися в кожному екзаменаційному авто", - додав Кликлий.

Іспити на водійські права почнуть фіксувати на відео

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні посилили контроль над видачею водійських прав. Зокрема, посилено вимоги до реєстрації навчальних груп в сервісному центрі МВС до початку занять на курсах. Дані заходи спрямовані на запобігання видачі документів про закінчення курсів тим, хто фактично не проходив підготовку.

Відзначимо, минулого тижня у правилах дорожнього руху (ПДР) закріпили право підтверджувати наявність страхового поліса (автоцивілки) з екрану гаджета.

 

Кабмін прийняв ще одне рішення для запуску верифікації соцвиплат
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Кабінет Міністрів Українивидеоводительские права
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся