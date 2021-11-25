Экватор каденции. Зеленский завтра проведет пресс-марафон

Сообщается, что из-за эпидемической ситуации на встречу с Зеленским пригласили журналистов из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ. Ожидается, что во время пресс-марафона президент ответит на актуальные и общественно важные вопросы, в том числе по ситуации на Донбассе и достижению мира, тарифам и борьбе с пандемией COVID.

Пресс-марафон начнется в 12:00 и продлится три часа. Он будет транслироваться онлайн на официальной фейсбук-странице Офиса президента и на ведущих украинских телеканалах.