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Экватор каденции. Зеленский завтра проведет пресс-марафон

Автор: Сергей Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 26 ноября, проведет пресс-марафон. Он будет посвящен экватору его каденции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Сообщается, что из-за эпидемической ситуации на встречу с Зеленским пригласили журналистов из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ. Ожидается, что во время пресс-марафона президент ответит на актуальные и общественно важные вопросы, в том числе по ситуации на Донбассе и достижению мира, тарифам и борьбе с пандемией COVID.

Пресс-марафон начнется в 12:00 и продлится три часа. Он будет транслироваться онлайн на официальной фейсбук-странице Офиса президента и на ведущих украинских телеканалах.

Напомним, предыдущий пресс-марафон Зеленского прошел в октябре 2019 года и завершился только в 00:10 следующего дня. В общей сложности мероприятие в киевском фудмаркете продлилось свыше 14 часов, что стало рекордным по продолжительности общением президента Украины с прессой.

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Владимир ЗеленскийПрезидент