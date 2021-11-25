Екватор каденції. Зеленський завтра проведе прес-марафон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Повідомляється, що через епідемічну ситуацію на зустріч із Зеленським запросили журналістів із 30 провідних всеукраїнських та міжнародних ЗМІ. Очікується, що під час прес-марафону президент відповість на актуальні та суспільно важливі питання, у тому числі щодо ситуації на Донбасі та досягнення миру, тарифів та боротьби з пандемією COVID.

Прес-марафон почнеться о 12:00 та триватиме три години. Він транслюватиметься онлайн на офіційній фейсбук-сторінці Офісу президента та на провідних українських телеканалах.