Екватор каденції. Зеленський завтра проведе прес-марафон

Президент України Володимир Зеленський завтра, 26 листопада, проведе прес-марафон. Він буде присвячений екватору його каденції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Повідомляється, що через епідемічну ситуацію на зустріч із Зеленським запросили журналістів із 30 провідних всеукраїнських та міжнародних ЗМІ. Очікується, що під час прес-марафону президент відповість на актуальні та суспільно важливі питання, у тому числі щодо ситуації на Донбасі та досягнення миру, тарифів та боротьби з пандемією COVID.
Прес-марафон почнеться о 12:00 та триватиме три години. Він транслюватиметься онлайн на офіційній фейсбук-сторінці Офісу президента та на провідних українських телеканалах.
Нагадаємо, попередній прес-марафон Зеленського пройшов у жовтні 2019 року і завершився лише о 00:10 наступного дня. Загалом захід у київському фудмаркеті тривав понад 14 годин, що стало рекордним за тривалістю спілкуванням президента України з пресою.