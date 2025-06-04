В Еквадорі підтримали розміщення іноземних військових баз: що задумав президент

Пропозицію підтримали 82 законодавці, 60 проголосували проти, і 6 - утрималися. Тепер вона має бути винесена на референдум, день проведення якого призначать виборчі органи.

Агентство зазначає, що реформа є частиною планів президента країни Даніеля Нобоа щодо розширення співпраці з незаконним обігом наркотиків.

Зокрема, Нобоа, термін повноважень якого розпочався наприкінці травня, заявив, що для боротьби з наркоторговцями, які діють у різних юрисдикціях, необхідна міжнародна співпраця. Законодавці з його партії зазначили, що після закриття попередньої бази США - Еквадор перетворився на головний центр наркотрафіку.

Однак опозиція стверджує, що одна лише іноземна військова присутність не розв'яже проблеми безпеки країни, і що уряду необхідний чіткий план боротьби зі злочинністю.

Reuters зазначає, що в прибережному місті Манта протягом десятиліття, аж до 2009 року, розташовувалася військова база США. Але колишній президент Рафаель Корреа вирішив не продовжувати дозволу на розміщення бази та інфікував конституційну реформу, яка забороняє створення іноземних військових баз в Еквадорі.

У березні джерела агентства повідомили, що влада Еквадору повідомила союзників президента США Дональда Трампа про зацікавленість у розміщенні на своїй території американської бази. Незабаром після цього Нобоа і Трамп провели неформальну зустріч у Флориді. Однак ніхто з них не представив подробиць того, що вони обговорювали.