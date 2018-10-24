В Эквадоре заявили о прекращении диалога с Британией от лица Ассанжа

Фото: Джулиан Ассанж (flickr.com/Cancillería del Ecuador)

Эквадор не обязан принимать какие-либо новые меры, заявили в МИД страны

Эквадор прекращает обращаться к британскому правительству от лица основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в рамках переговоров вокруг его статуса как лица, получившего убежище в посольстве латиноамериканской страны в Лондоне. Об этом сказал глава МИД Эквадора Хосе Валенсия, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, единственная обязанность Эквадора - следить за самочувствием Ассанжа после того, как он подал иск к стране из-за изменения условий его нахождения в посольстве. Валенсия отметил, что Эквадор не обязан принимать какие-либо новые меры.

"Мы не адвокаты господина Ассанжа, мы не представители британского правительства. Этот вопрос Ассанж и Великобритания должны решить между собой", - заявил он.

Кроме того, по словам Валенсия, он расстроен решением Ассанжа подать иск в связи с новыми условиями его нахождения в посольстве, согласно которым теперь он обязан оплачивать свое лечение, телефонные звонки и убираться за своим котом.

"В международных соглашениях нет никаких требований о том, что Эквадор должен оплачивать господину Ассанжу такие вещи, как услуги прачечной”, - сказал Валенсия.

Напомним, 19 октября Джулиан Ассанж подал иск в суд против правительства Эквадора. В своем иске Ассанж обвинил правительство страны в нарушении своего права на общение. В частности, посольство отказало во встрече с Ассанжом старшему юрисконсульту Human Rights Watch Дайне ПоКемпнер, а также не разрешило несколько встреч с адвокатами.

Ранее стало известно, что с документов, касающихся предоставления Джулиану Ассанжу гражданства Эквадора, сняли гриф "секретно".