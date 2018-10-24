В Еквадорі заявили про припинення діалогу з Британією від особи Ассанжа

Фото: Джуліан Ассанж (flickr.com/Cancillería del Ecuador)

Еквадор не зобов'язаний приймати які-небудь нові заходи, заявили в МЗС країни

Еквадор припиняє звертатися до британського уряду від особи засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа в рамках переговорів навколо його статусу як особи, яка отримала притулок в посольстві латиноамериканської країни в Лондоні. Про це сказав глава МЗС Еквадору Хосе Валенсія, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, єдина обов'язок Еквадору - стежити за самопочуттям Ассанжа після того, як він подав позов до країни з-за зміни умов його перебування у посольстві. Валенсія зазначив, що Еквадор не зобов'язаний приймати які-небудь нові заходи.

"Ми не адвокати пана Ассанжа, ми не представники британського уряду. Це питання Ассанж та Великобританія повинні вирішити між собою", - заявив він.

Крім того, за словами Валенсія, він засмучений рішенням Ассанжа подати позов у зв'язку з новими умовами його знаходження в посольстві, згідно з яким тепер він зобов'язаний оплачувати своє лікування, телефонні дзвінки і прибирати за своїм котом.

"В міжнародних угодах немає жодних вимог про те, що Еквадор повинен сплачувати панові Ассанжу такі речі, як послуги пральні", - сказав Валенсія.

Нагадаємо, 19 жовтня Джуліан Ассанж подав позов в суд проти уряду Еквадору. У своєму позові Ассанж звинуватив уряд країни в порушення свого права на спілкування. Зокрема, посольство відмовило у зустрічі з Ассанжом старшому юрисконсульту Human Rights Watch Дайне ПоКемпнер, а також не дозволив кілька зустрічей з адвокатами.

Раніше стало відомо, що з документів, які стосуються надання Джуліану Ассанжу громадянства Еквадору, зняли гриф "таємно".