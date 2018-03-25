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В Эквадоре перевернулся автобус с туристами, погибли 12 человек

НовостиПроисшествия    25.03.2018 - 08:17
Фото: авария в Эквадоре (elcomercio.com)
Фото: авария в Эквадоре (elcomercio.com)

Автобус с туристами не смог преодолеть "поворот смерти"

На западе Эквадора в результате переворота автобуса погибли 12 человек, еще 25 получили ранения разной степени. Об этом передает El Comercio со ссылкой на комиссию по делам транспорта.

В частности, сообщается, что инцидент произошел в субботу, 24 марта. Звонок о происшествии поступил в полицию примерно в 13:51 в субботу.

Также стало известно, что авария произошла в провинции Манаби. По данным издания, 22 человека находятся в больницах. Среди пострадавших есть дети и пожилые люди.

Стоит отметить, что участок дороги, на котором произошла автокатастрофа, называют "поворотом смерти".

Напомним, как сообщалось ранее, пассажирский автобус попал в ДТП на северо-востоке Таиланда в провинции Накхон Ратчасима в результате чего погибли по меньшей мере 18 человек, еще 33 человека пострадали. Отмечается, что автобус с пассажирами возвращался в северо-восточную провинцию Каласин из дальнего путешествия в приморскую провинцию Чантабури, которая граничит с Камбоджей.

В ДТП в Таиланде украинцы не пострадали, - МИД В Таиланде в результате ДТП с автобусом погибли 18 человек
Теги публикации: ДТП, Эквадор  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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