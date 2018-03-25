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В Еквадорі перекинувся автобус з туристами, загинули 12 осіб

НовиниНадзвичайні події    25.03.2018 - 08:17

Автобус з туристами не зміг подолати "поворот смерті"

На заході Еквадору в результаті перевороту автобуса загинули 12 людей, ще 25 отримали поранення різного ступеня. Про це передає El Comercio з посиланням на комісію у справах транспорту.

Зокрема, повідомляється, що інцидент стався в суботу, 24 березня. Дзвінок про подію надійшов у поліцію приблизно о 13:51 в суботу.
Також стало відомо, що аварія сталася в провінції Манабі. За даними видання, 22 людини перебувають у лікарнях. Серед постраждалих є діти і люди похилого віку.


Варто зазначити, що ділянка дороги, на якій сталася автокатастрофа, називають "поворотом смерті".

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, пасажирський автобус потрапив в ДТП на північному сході Таїланду в провінції Накхон Ратчасіма в результаті чого загинули щонайменше 18 осіб, ще 33 людини постраждали. Відзначається, що автобус з пасажирами повертався в північно-східну провінцію Каласін з далекої подорожі в приморську провінцію Чантабурі, яка межує з Камбоджею.

У ДТП у Таїланді українці не постраждали, - МЗС У Таїланді в результаті ДТП з автобусом загинули 18 людей
Теги публікації: ДТП, Эквадор  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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