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В Эквадоре пассажирский автобус упал в пропасть, 11 погибших

Автор: Анна Полисученко

В Эквадоре пассажирский автобус упал в пропасть. В результате ДТП погибли по меньшей мере 11 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Comercio.

Инцидент произошел в эквадорской провинции Чимборасо.

Еще 12 человек получили ранения.

Авария произошла в понедельник, когда пассажирский автобус въехал в овраг в районе Хуан-де-Веласко Пангор.

Предыдущие отчеты спасательных групп сообщали, что автобус вылетел с полосы движения и перевернулся в овраг примерно на глубину 100 метров. Транспортное средство двигалось между городами на юго-западе Гуаякиля и центральной частью города.

Спасательные подразделения с помощью машин скорой помощи развернули совместную операцию по оказанию помощи пострадавшим на месте.

Причины инцидента устанавливаются.

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Эквадор