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В Еквадорі пасажирський автобус впав у прірву, 11 загиблих

Автор: Анна Полисученко

В Еквадорі пасажирський автобус впав у прірву. В результаті ДТП загинули щонайменше 11 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Comercio.

Інцидент стався в еквадорській провінції Чимборасо.

Ще 12 людей отримали поранення.

Аварія сталася в понеділок, коли пасажирський автобус в'їхав в яр в районі Хуан-де-Веласко Пангор.

Попередні звіти рятувальних груп повідомляли, що автобус вилетів зі смуги руху і перекинувся в яр приблизно на глибину 100 метрів. Транспортний засіб рухався між містами на південному заході Гуаякіля і центральною частиною міста.

Рятувальні підрозділи за допомогою машин швидкої допомоги розгорнули спільну операцію з надання допомоги постраждалим на місці.

Причини інциденту встановлюються.

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Эквадор