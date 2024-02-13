Еквадор отримає від США Black Hawk в обмін на постачання Мі-17 Україні, - ЗМІ

США поставлять Еквадору вертольоти Sikorsky UH-604/L Black Hawk в обмін на передачу Україні радянських і російських Мі-17.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Infodefensa.

"Передача цих літаків послідує за передачею еквадорській армії російських гелікоптерів Мі-171 і 17-1В, які наразі мають мінімальну оперативну готовність через проблеми з технічним обслуговуванням і закупівлею запасних частин", - йдеться в повідомленні.

Збройні сили Еквадору стануть шостим оператором Black Hawk у Латинській Америці (Колумбія, Бразилія, Аргентина, Мексика і Чилі). Після отримання вони будуть задіяні в боротьбі з терористичними організаціями, що діють на території країни.

Сполучені Штати нададуть технічну допомогу в експлуатації платформи через навчання та підготовку нових екіпажів, консультації, логістичну підтримку, постачання деталей, компонентів і запасних частин, а також підготовку персоналу, що відповідатиме за їхнє обслуговування, - усе це для того, щоб гарантувати експлуатацію цих літаків.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що РФ нещодавно розв'язала "торгову війну" з Еквадором через військову допомогу для України. Так, у Міністерстві закордонних справ країни-агресора заявили, що рішення Кіто нібито було ухвалено під тиском зовнішніх сил.

Після цього західні ЗМІ повідомляли, що Військово-Повітряні сили Еквадору готуються до передачі США шести зенітно-ракетних комплексів "Оса-АКМ" типу MAPO 9M33, які пізніше будуть відправлені до України.

Раніше заступник помічника секретаря Бюро США у справах Західної півкулі Кевін Салліван заявляв, що Еквадор все ще розглядає можливість передачі військової техніки Україні.

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