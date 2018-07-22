Эквадор намерен выдать Ассанжа властям Великобритании

Эквадор откажет основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в предоставлении убежища в посольстве в Лондоне

Эквадор скоро откажет основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в предоставлении убежища в посольстве в Лондоне и выдаст его властям Великобритании. Об этом сообщило издание The Intercept, ссылаясь на источник, близкий к эквадорскому МИД и канцелярии президента страны.

Издание сообщает, что президент Эквадора Ленин Морено, который в настоящее время находится с визитом в Лондоне, "близок к достижению соглашения, если уже не заключил его, о выдаче Ассанжа Великобритании".

Указано, что отказ в предоставлении убежища и физическая выдача может состояться уже на предстоящей неделе.

Как известно, Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он не может покинуть его территорию, поскольку будет сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.

Напомним, ранее сообщалось, что Эквадор предоставил гражданство основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу.