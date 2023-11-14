Ексзаступник голови правління банку Жеваго отримав підозру у розкраданні пів мільярда гривень

Як повідомляється, у 2010 році колишній власник установи створив злочинну організацію, через яку були вкрадені гроші банку. Для цього був також залучений працівник АТ "Банк "Фінанси та Кредит" - заступник голови правління, який обіймав посаду члена кредитного комітету банку. За його допомогою було вкрадено майже 560,5 млн гривень.

Зазначається, що ексвласник банку через підставних осіб отримав контроль над приватним товариством, яке штучно отримувало кредитні кошти від банку. Рішення приймались кредитним комітетом установи, до якого входили члени злочинної організації, зокрема й заступник голови правління.

Після перерахування грошей на комерційну структуру, кошти перенаправлялись у підконтрольні олігарху компанії-нерезиденти для їх подальшої легалізації, пояснили в ДБР.

Наразі колишньому заступнику голови правління банку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації).

Його затримано, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Справа Жеваго

Наприкінці минулого року колишнього народного депутата та бізнесмена Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному французькому курорті Куршевель.

Підозру у кримінальному провадженні Жеваго оголосили у вересні 2019 року. Тоді олігарх тоді не з'явився на допит у ДБР, поїхавши за кордон.

Йдеться про кримінальне провадження (ДБР) з висновку 113 млн доларів з підконтрольного йому збанкрутілого банку "Фінанси та Кредит". На сьогодні на його майно накладено арешт.

При цьому екстрадиції Жеваго Україна досягти поки що не змогла. Так, 30 березня 2023 року слідча палата Апеляційного суду Шамбері (Франція) винесла судове рішення, яким відмовила у задоволенні клопотання про екстрадицію екс-нардепа-втікача.