Ексзаступник генпрокурора міг незаконно збагатитися на майже 29 млн гривень, - НАЗК

Колишній заступник генпрокурора України міг у незаконний спосіб збагатитися на десятки млн гривень. У його наближених знайшли дороге майно.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Національного агентства з питань запобігання корупції.
За інформацією НАЗК, під час моніторингу життя колишнього чиновника було виявлено ознаки корупційного порушення, що “свідчить про його незаконне збагачення на майже 29 млн гривень".
Правоохоронці уточнили, що у пов'язаних з колишнім заступником генпрокурора осіб виявили такі активи:
Також не було встановлено походження готівки чиновника у розмірі 2 млн гривень та криптовалюти Tether (USDT).
Відповідні матеріали розслідування вже направили до Національного антикорупційного бюро.
Нагадаємо, раніше українські ЗМІ оприлюднили розслідування щодо сумнівних активів тоді ще заступника генпрокурора України Дмитра Вербицького та його дівчини Христини Ільницької. Зокрема, вони стверджували, що Вербицький жив у котеджі, який був придбаний за ціною у шість разів нижчою за ринкову вартість.
При цьому в Ільницької виявили Porsche Macan T 2023 року випуску та 3-поверховий котедж вартістю 52 млн гривень. Її дохід за десять років становив трохи більше ніж 360 тисяч гривень.
На тлі такої інформації генпрокурор Андрій Костін звільнив свого заступника.
Більш детально про скандал - у матеріалі РБК-Україна.
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