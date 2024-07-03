Ексзаступник генпрокурора міг незаконно збагатитися на майже 29 млн гривень, - НАЗК

За інформацією НАЗК, під час моніторингу життя колишнього чиновника було виявлено ознаки корупційного порушення, що “свідчить про його незаконне збагачення на майже 29 млн гривень".

Правоохоронці уточнили, що у пов'язаних з колишнім заступником генпрокурора осіб виявили такі активи:

автомобіль LEXUS ES 300H вартістю понад 960 тисяч гривень;

автомобіль LEXUS NX 300H вартістю понад 480 тисяч гривень;

автомобіль PORSCHE MACAN T вартістю 3,5 млн гривень;

будинок та земельну ділянку у Києві вартістю 16,3 млн гривень;

будинок та земельну ділянку в Одесі вартістю 10 млн гривень;

квартира та земельна ділянка в Анталії (Туреччина) вартістю 3,9 млн гривень.

Також не було встановлено походження готівки чиновника у розмірі 2 млн гривень та криптовалюти Tether (USDT).

Відповідні матеріали розслідування вже направили до Національного антикорупційного бюро.